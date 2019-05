11:41 Uhr

In Stadtbergen fehlt es an Kita-Plätzen

Nicht alle Kinder haben ab September einen Betreuungsplatz. Die Stadt plant eine Übergangslösung gegenüber des Bürgersaals. Doch die Zeit drängt.

Von Felicitas Lachmayr

Bekommt mein Kind ab September einen Kindergartenplatz oder nicht? Diese Frage müssen sich einige Eltern in Stadtbergen stellen. Denn die Stadt kann den Bedarf an Betreuungsplätzen nicht decken. „Wir haben eine Warteliste“, sagt Stadtdirektor Holger Klug. Insgesamt fehlten etwa 40 Kindergartenplätze und zehn Krippenplätze.

Das Ergebnis kam auch für Klug etwas überraschend. Erst Ende März hatte die Stadt eine Zwischenbilanz vorgelegt. Damals hieß es, dass zumindest alle Kinder mit einem Krippenplatz versorgt werden können. Bei den Kindergartenplätzen zeichneten sich schon damals Engpässe ab. Allerdings war unklar, wie viele Betreuungsplätze fehlen. Jetzt steht fest: Die 420 Plätze, die die vier Einrichtungen in Stadtbergen zu bieten haben, reichen nicht aus. Auch bei den 112 Krippenplätzen in vier verschiedenen Einrichtungen wird es eng.

Den Einschulungskorridor nicht berücksichtigt

Einen Grund für den plötzlichen Platzmangel sieht Stadtdirektor Holger Klug im sogenannten Einschulungskorridor. Eigentlich werden Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werden, automatisch eingeschult. Doch der Einschulungskorridor erlaubt es Eltern, ihr Kind zurückzustellen und ein weiteres Jahr in den Kindergarten zu schicken. In Stadtbergen betrifft das 16 Kinder. Damit hatte die Stadt bei der Vergabe der Kindergartenplätze schlicht nicht gerechnet.

Auch hätten manche Eltern den gewünschten Platz nicht bekommen, ein alternatives Angebot seitens der Stadt aber abgelehnt, sagt Klug. Damit entfalle der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

Zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe

Um den Bedarf zu decken, plant die Stadt nun eine Übergangslösung. Auf der Wiese an der Osterfeldstraße gegenüber des Bürgersaals sollen Container errichtet werden. In diesen sollen zwei Kindergartengruppen und eine Krippengruppe untergebracht werden. Wegen der Nähe zum Elias-Holl-Kindergarten und der Kindertageseinrichtung Arche Noah biete sich der Platz an, betont Klug. Die bestehenden Strukturen könnten genutzt werden.

Der Verwaltungsausschuss stimmte dem Vorschlag der Stadt einstimmig zu. Wie viel die Übergangslösung in Modulbauweise kosten wird, steht noch nicht fest. Die Stadt versucht, sich mit anderen Kommunen zusammenzuschließen, die ebenfalls auf Module angewiesen sind, um den Bedarf zu decken. „Dadurch könnte die Anschaffung günstiger werden“, sagt Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz.

Unklar ist auch, ob die Stadt die fehlenden Betreuungsplätze bereits ab September zur Verfügung stellen kann. Es müssen ein Bauantrag gestellt und eine Baugenehmigung erteilt werden, die entsprechenden Module müssen lieferbar sein. Es gebe noch viele Unbekannte, sagt Klug. Doch das größte Problem ist nicht der Platz. Viel schwieriger sei es, rechtzeitig Personal zu finden.

Trotz aller Hürden optimistisch

„Wir haben die betroffenen Eltern angeschrieben und informiert, dass wir eine Interimslösung planen“, sagt Klug. Die meisten Eltern hätten zugesagt, den Platz zu nehmen. Ihnen sei bewusst, dass die Betreuung möglicherweise nicht ab September angeboten werden kann. Trotz aller Hürden zeigt sich Klug optimistisch: „Wir setzen alles daran, so schnell wie möglich eine Betreuung zu ermöglichen.“

Stehen die Container erst einmal auf der Wiese gegenüber des Bürgersaales, werden sie so schnell nicht wieder abgebaut. Klug spricht von einer „mehrjährigen Lösung“. Denn in den kommenden Jahren plant die Stadt Umbauten in verschiedenen Betreuungseinrichtungen. So soll der Pavillon 7 bei der Parkschule, in dem derzeit die Mittagsbetreuung und ein Hort untergebracht sind, abgerissen werden. Die Kinder könnten zwischenzeitlich in den neuen Modulen am Osterfeldweg untergebracht werden. Langfristig soll möglicherweise auch der Elias-Holl-Kindergarten erweitert werden. „Das sind aber Planungen für die nächsten zehn Jahre“, sagt Bürgermeister Metz. Und bis die Kita am Reiterweg umgebaut ist, wird es noch eine Weile dauern. Mit einem zweigeschossigen Anbau sollen dort künftig vier Krippen- und vier Kindergartengruppen Platz haben. Über 4 Millionen Euro sind allein für diesen Umbau veranschlagt.

