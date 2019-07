vor 37 Min.

In Welden tagt das Amtsgericht

Zum 30. Jubiläum zeigen über 20 Akteure den auch aus dem Fernsehen einen bekannten Klassiker.

Seit drei Jahrzehnten präsentiert die Freilichtbühne Welden Heimattheater. Seit drei Jahrzehnten haben unzählige Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Darstellerngelitten, gestaunt, sich gefreut und vor allem herzhaft gelacht. Etwas versteckt hinter dem Schützenheim gelegen, aber in einer wunderschönen Naturumgebung, verwandelt sich die Weldener Freilichtbühne jedes Jahr im Sommer in eine äußerst beachtliche, bis ins kleinste Detail liebevoll dekorierte Kulisse.

Zum 30. Bühnenjubiläum bietet die Theatergruppe nun etwas ganz Besonderes für das Publikum. Harald Rieger, seit vielen Jahren Regisseur und auch für das Bühnenbild verantwortlich, greift diesmal die Geschichten vom Königlich Bayerischen Amtsgericht nach Georg Lohmeier auf.

Drei Verhandlungen in Welden

Insgesamt werden drei Stücke, besser gesagt drei Verhandlungen gespielt, die sich vor über hundert Jahren in der „guten alten Zeit“ in der kleinen gemütlichen Gemeinde Welden in Bayern so zugetragen haben könnten. Damals hat noch Seine Königliche Hoheit regiert, ein kunstsinniger, aber schwermütiger Monarch. Das Bier war noch dunkel, die Menschen war’n typisch, die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Für Ruhe und Ordnung sorgte in jedem Fall die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das Königliche Amtsgericht.

Für die Bürger sind Verhandlungen vor dem Amtsgericht immer Festtage, weil die Straftaten und Streitigkeiten meistens eine Art Theaterstück und manchmal sogar eine richtige Gaudi für die Zuschauer darstellen.

Obwohl es der Herr Amtsgerichtsrat Stierhammer sowieso schon nicht leicht hat mit dem sturen und gewitzten Menschenschlag in Welden und Umgebung, hat er es an diesem Verhandlungstag mit drei besonders verzwickten und für das Publikum sehr erheiternden Fällen zu tun.

Da muss sich zunächst der „Leichenbitter“ Alois Wastlhuber vor dem Hohen Gericht verantworten. Warum hat er zur Beerdigung einer Bäuerin geladen, obwohl sich diese noch bester Gesundheit erfreut?

Des Weiteren wollen drei resolute Weiber gesehen haben, wie drei heilige Frauen einen betrunkenen Korbmacher verdroschen haben. Da hat der aufgeklärte Herr Amtsgerichtsrat erhebliche Zweifel. Glaubt er doch nicht an Wunder.

Quälte die Pfarrhaushälterin Tiere?

Schließlich ist dann auch noch die Pfarrhaushälterin der Tierquälerei angeklagt. Weil der stolze Nachbarsgockel ihren keuschen Hennen nachgestellt hat, soll sie den Hahn umgebracht haben. Zum Jubiläum stehen insgesamt 23 Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne. Und auch wenn im Gerichtssaal ein etwas rauerer Ton herrscht, so bleibt beim „Königlich Weldener Amtsgericht“ für die Zuschauer kein Auge trocken, die Aufführung hat wieder jede Menge Lacher parat.

Aufführungstermine sind Mittwoch, 10. Juli, 19.30 Uhr - Premiere. Freitag, 12. Juli, 19.30 Uhr, Samstag, 13. Juli, 19.30 Uhr, Sonntag, 14. Juli, 15 Uhr, Mittwoch, 17. Juli, 19.30 Uhr Freitag, 19. Juli, 19.30 Uhr. Ausweichtermine (bei schlechtem Wetter): Samstag, 20. Juli, 19.30 Uhr, Sonntag, 21. Juli, 15 Uhr.

Karten-Reservierungen immer sonntags von 10 bis 12 Uhr oder an Spieltagen zwei Stunden vor Spielbeginn unter 08293/1318.

Themen Folgen