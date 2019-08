vor 55 Min.

In Welden wird am Wochenende gefeiert

In der Gemeinde steht das Marktfest an. An diesem Freitag öffnet der Biergarten

Von Michaela Krämer

Am Wochenende ist in der Region eine Menge los. Denn neben dem Marktfest in Welden findet auch noch das große Fest zum 1000-jährigen Bestehen der Nachbargemeinde Adelsried statt. Besucher haben also die Qual der Wahl. Der ein oder andere wird sich entscheiden müssen.

Der harmonische Biergarten in Welden öffnet am Freitag um 18 Uhr seine Pforten. Ab 19 Uhr unterhält das Blasorchester und ab 21 Uhr wird es rockig mit den NoRules. Am Samstag spielen die Schallermusikanten auf der „Harmonischen Alm“. Nach der Eröffnung des Markttages ist ab 11 Uhr Frühschoppen angesagt. Ab 14.30 gibt es zünftige Blasmusik mit den Schwob’n Deifi, bevor ab 18.30 Uhr das Fest mit den Schallermusikanten der Harmoniemusik Welden ausklingt.

Am Sonntag startet das Weldener Marktfest mit seinem bunten Programm. Dieses Jahr steht es ganz unter dem Zeichen „Blaulicht“. Was macht die Feuerwehr, wenn sie gerade keinen Brand löscht? Wann muss die freiwillige Feuerwehr ausrücken? Wie wird man Rettungssanitäter? Experten geben hier Auskunft. Außerdem können die Besucher das neue Löschfahrzeug der Weldener Feuerwehr besichtigen. „Wir wollen den Bürgern nahe bringen, was die Feuerwehr und die Hilfsorganisationen so alles machen“, erzählt Markus Poll, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Welden. Auch sein Oldtimer, ein Mercedes Kugelschnauzer, wird wieder für die Besucher aus dem Winterquartier geholt. Neben dem Roten Kreuz werden das Technische Hilfswerk, die Wasserwacht Welden und die Helfer vor Ort ihre Arbeit vorstellen.

Und was die vierbeinigen Kollegen der Polizei können, das verrät die Hundestaffel Augsburg. Wer schwimmt am schnellsten? Darum geht es beim Badeenten-Rennen auf der Laugna. Beim Gartenbauverein ist auch dieses Jahr wieder Grips gefragt. Daneben wird es eine Weinprobe geben. Und die Popcornmaschine wird angeschmissen. Die Musikvereinung Welden spielt am Markttreff auf. Natürlich darf die Marktfestolympiade nicht fehlen. Hier wird wieder um jeden Punkt gekämpft.

Im Schulhof gibt es Kunst und Handwerk zu bestaunen und auch zu kaufen, das Museum zeigt eine Sonderausstellung „Rotes Kreuz in Welden“ von Erich Offner. Vitalis Senioren-Zentrum St. Thekla stellt sich vor und beantwortet gerne Fragen. Außerdem gibt die Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg gerne Auskunft.

Und das Welden-Bähnle dreht wieder seine Runden. Da sind allerhand Aktivitäten für Jung und Alt geboten, ist sich Marcus Stempfle, Vorstand vom Heimatverein, sicher. Auch ein buntes Markttreiben ist wieder vorgesehen. Viele Firanten haben sich auch dieses Jahr wieder angekündigt. Für ausreichend kulinarische Abwechslung stehen neben Grillspezialitäten auch Kaffee und Kuchen auf dem Programm.

