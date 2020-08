13:35 Uhr

In Zusmarshausen kommt es zum Crash im Kreisverkehr

Am Kreisverkehr an der Autobahnausfahrt Zusmarshausen ist es zu einem Unfall gekommen.

An der Autobahnausfahrt Zusmarshausen ist es am Montagabend zu einem Unfall aus Unachtsamkeit gekommen.

Unfall im Kreisverkehr am späten Montagabend, 3. August, nach 23 Uhr: Weil ein 21-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Stuttgart an der Ausfahrt Zusmarshausen in den Kreisverkehr einbog, ohne zu bemerken, dass dieser bereits von einem 35-jährigen Autofahrer befahren wurde, kam es zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000 Euro. (jah)

