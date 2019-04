05:00 Uhr

In Zusmarshausen wird kräftig gebaut

So soll das neue Gebäude an der Ulmer Straße in Zusmarshausen aussehen. Es soll hinter dem Rathaus entstehen.

Die Marktgemeinde hat grünes Licht für ein großes Wohngebäude an der Ulmer Straße gegeben. Was noch geplant ist und wo neue günstige Wohnungen entstehen könnten.

Von Günter Stauch

Der landesweite Bauboom hat auch die Marktgemeinde an der Zusam voll erfasst. Nachdem Wohngebiete am Rothsee und im Ortsteil Wörleschwang auf den Weg gebracht wurden und die Gewerbegebiete Wollbach und Geisweghülle nahe der A8 wachsen, drückt die Kommune auch innerorts kräftig auf die Tube. So hat jetzt der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für ein neues große Wohnungsprojekts s gegeben.

Neues Mehrfamilienhaus an der Ulmer Straße

Geplant ist ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen in der Ulmer Straße. Die Pläne dazu wurden dem Rat jetzt vorgestellt. Das Haus dreistöckige, rund 13 Meter hohe Gebäude soll modern gestaltet werden und ein Gesamtvolumen von 900 Quadratmetern haben. Aber: „Wir wollten ein Projekt aufstellen, das in diesem Ortsbereich keine großen Abweichungen mit sich bringt“, versicherte Ulrich Reitenberger, Chef des gleichnamigen Bauunternehmens, der die Pläne vorstellte. Der geplante Satteldachbau, „ein Tribut an die Vergangenheit“, fand jedoch keine volle Zustimmung beim Landratsamt, das von Anfang an in die Planungen mit einbezogen wurde. „Man beruft sich auf das Einfügegebot im Baugesetzbuch“, begründete der erfahrene Bauschaffende die Bedenken der Aufsichtsbehörde. Danach muss so ein Gebäude in die Umgebung „passen“.

Da das Ratsgremium, dessen Mitglieder sich immer wieder positiv zu dem Vorhaben in dieser Form äußerten, einstimmig für einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan stimmt, bleibt die Planungshoheit bei der Kommune. Das Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage, dem ein altes Gebäude weichen muss, kann damit in der vorgeschlagenen Form realisiert werden. Auf Reitenberger geht auch das bestehende Ärztehaus in Zusmarshausen zurück.

Gibt es bald mehr Sozialwohnungen in Zusmarshausen?

Neben dem neuen Wohnkomplex in der Ulmer Straße, ging es in der Sitzung auch um Sozialwohnungen. Bernhard Sapper (Freie Wähler) stellte dazu einen Antrag, im neuen Bauareal „An der Wiege 2“ in Wörleschwang solche Wohnungen zu bauen. Es gehe ihm um bezahlbaren Wohnraum und eine Entlastung von Mietern mit niedrigem Einkommen, erklärte Sapper. Der Marktrat habe sich schließlich einst mehrheitlich dazu entschlossen, dort auch eine Bebauung von Mehrparteienhäusern zu realisieren. „Mir ist klar, dass wir damit nicht das Kernproblem für alle Zeiten beseitigen können“, schränkte Sapper ein, bat jedoch die Gemeinde um Unterstützung, etwa in Form einer Kontaktaufnahme mit dem Landratsamt oder der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises.

Zudem schlug Sapper vor, alternativ „die Aktivierung der markteigenen Wohnungsbaugesellschaft überprüfen“ zu lassen. Diese vor rund zwei Jahrzehnten gegründete Kommunaleinheit ruht allerdings zurzeit. Sappers Vorschlag traf bei den Sitzungsteilnehmern auf Zustimmung. So bat etwa Zweiter Bürgermeister Robert Steppich (Freie Wähler) darum, „alles Mögliche zu tun und hier günstige Lösungen anzubieten“. Christian Weldishofer (CSU) zeigte sich grundsätzlich auf der Linie des Antragstellers. „Wir sollten aber lieber von einem „erschwinglichen Wohnungsbau sprechen“, sagte er. „Man kann den Vorstoß nur befürworten und alles versuchen“, erklärte Bürgermeister Bernhard Uhl. Wie genau die Sozialwohnungen aussehen sollen und wer sie baut, ist aber noch unklar.

