In den Schulen im Kreis Augsburg fehlt die Test-Strategie

30.000 Selbsttests sollen ab Dienstag im Landkreis Augsburg für Kitas und Schulen bereitstehen. Was fehlt, ist eine Strategie, wie man sie am besten einsetzt.

Möglicherweise haben am Montag einige Eltern von Schulkindern ihren Nachwuchs mit einem etwas mulmigen Gefühl nach drei Monaten zu Hause zum ersten Mal wieder in die weiterführenden Schulen geschickt. Schließlich kommen die Öffnungen genau zu dem Zeitpunkt, an dem ehrlicherweise schon wieder über die nächsten Schließungen gesprochen werden müsste. In diese Richtung weisen zumindest die steigenden Zahlen der Ansteckungen mit dem Coronavirus.

Schulen im Kreis Augsburg sind mit den Tests allein überfordert

Die Tests an Schulen könnten dabei für mehr Sicherheit sorgen – aber nur dann, wenn nicht einfach an jeder Schule nach den jeweiligen Möglichkeiten getestet wird, sondern wenn eine wirkliche Strategie dahintersteckt. Schließlich wissen Fachleute, wie aussagekräftig Reihentestungen sind, die bei einer gewissen Prozentzahl von Menschen in einem gewissen zeitlichen Abstand ausgeführt werden. Der Laie, und sei er auch Hygienebeauftragter einer Schule, ist damit zwangsläufig überfordert.

Wie man da am besten vorgeht, das wissen aber nur Profis. Ganz ehrlich: Die Pandemie hat ihren ersten Geburtstag schon hinter sich. Wenn sich die Entscheidungsträger jetzt darauf berufen, dass das alles schließlich eine neue und ungewohnte Situation sei, dann ist das im günstigsten Fall einfach unglaubwürdig.

Lesen Sie den zugehörigen Artikel: Corona-Tests an Schulen: Stäbchen kommen am Dienstag

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen