23.09.2019

In den Stauden wird wieder gesaftet

Interessengemeinschaft Streuobstwiese sammelt Äpfel und Birnen an zwei Tagen im Oktober

Die Interessengemeinschaft (IG) Streuobstwiese Stauden sammelt wieder Äpfel und Birnen. Mit dem Obst wird dann wieder der beliebte Staudenapfelsaft hergestellt. Voraussichtlich aber wird es in diesem Jahr nur zwei Termine geben. Die erste Sammlung findet am Samstag, 5. Oktober, die zweite am Samstag, 19. Oktober, statt.

Der Verein stellt mit dem gesammelten Obst die leckeren Apfel- und Mischsäfte her. Da es in diesem Jahr nur wenig Obst bei den frühen Sorten gegeben hat, werden nur im Oktober die späten Sorten gesammelt. Das Obst sollte möglichst am gleichen Tag geerntet werden. Es wird nur einwandfreies Obst angenommen, die Abgaben werden genau kontrolliert. Zudem dürfen weder Obst noch Bäume gespritzt sein.

Die Abgabe der Obstmengen wird direkt vor Ort vergütet und ausbezahlt. Die Preise:

13 Euro pro 100 Kilogramm für Nichtvereinsmitglieder. 16 Euro für Vereinsmitglieder der IG Streuobstwiese Stauden.

14 Euro pro 100 Kilo für Nichtvereinsmitglieder, 17 Euro für Mitglieder.

Samstag, 5. Oktober, in Fischach und Aletshofen, nicht in Konradshofen, wegen der Verkehrsbehinderungen beim Bergrennen Mickhausen. Von 13 bis 15 Uhr in Fischach auf dem Festplatz bei der Feuerwehr und von 15 bis 17 Uhr in Aletshofen (Haus Nr. 2) bei Christian Müller, Ortseingang von Süden kommend, 1. Hof links.

Samstag, 19. Oktober, in Fischach, Konradshofen und Aletshofen. Von 13 bis 15 Uhr in Fischach auf dem Festplatz bei der Feuerwehr. Von 14 bis 16 Uhr in Konradshofen (Angerweg 7) bei Familie Gattinger und von 15 bis 17 Uhr in Aletshofen wieder bei Christian Müller.

Die Anlieferung sollte wegen des Gewichts in nicht zu großen Säcken erfolgen. Äpfel und Birnen müssen getrennt werden.

Die „Sammler“ sollten spätestens 20 Minuten vor Ende der jeweiligen Abgabetermine vor Ort sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit diesem Projekt, das im Rahmen der Regionalentwicklung Stauden läuft, wird der Erhalt und die Neuanpflanzung von Streuobstwiesen in der Region Stauden unterstützt.

Themen folgen