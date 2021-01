vor 54 Min.

In der Bäckerei Niedermair kann man die Krapfen selber impfen

Die Krapfen in der Bäckerei Niedermair in Diedorf sind absolut coronakonform. Den quarkgefüllten Krapfen gibt es dort mit Spritze.

Die Krapfen in der Bäckerei Niedermair in Diedorf stehen ganz im Zeichen der Pandemie. Den quarkgefüllten Krapfen gibt es dort mit Spritze. Darin befindet sich aber kein Corona-Impfstoff, sondern Unterthurner Waldler. Das ist ein Himbeerschnaps aus Südtirol. Ein weiterer Unterschied zum Impfstoff: Man kann ihn auch selbst in den Krapfen injizieren. Für die Abstinenzler gibt es auch eine alkoholfreie Variante. (AZ)

