In der Wallfahrtskirche wird das Fest der Kreuzerhöhung gefeiert

Plus In der Wallfahrtskirche Biberbach wird am Wochenende das Fest der Kreuzerhöhung gefeiert. Viele Votivtafeln in der Kirche erzählen von Heilstaten, die Gläubige erfahren haben.

Zahlreiche Votivtafeln künden in der Wallfahrtskirche Biberbach von den vielen Pilgern, die sich auf den Weg gemacht haben, um hier beim „Liabe Herrgöttle“ Hilfe für ihre Anliegen und Nöte zu finden. Am kommenden Wochenende, 12./13. September, ist die Kirche hoch über dem Ort wieder das Ziel für viele Pilger, wenn dort das alljährliche Fest der Kreuzerhöhung mit Gottesdiensten, Andachten und einer Orgelvesper zelebriert wird.

Die Wallfahrt geht auf Antonius Ginther zurück, der 1679 nach Biberbach kam. Der neue Pfarrer fand sofort Zugang zu dem romanischen Kreuz. Am Fest der Kreuzerhöhung im Jahr 1680 wurde das Liabe Herrgöttle in einem Kreuzaltar der Kirche zur Verehrung gegeben. Diese überlebensgroße Christusfigur war schon 150 Jahre zuvor nach Biberbach gelangt und zeitweise beinahe vergessen.

Die Nachricht vom wundertätigen Kreuz sprach sich herum

Bereits am 13. November 1681 ereignete sich eine erste Heilung. Die Nachricht vom wundertätigen Kreuz sprach sich herum. Zunächst pilgerten vor allem Gläubige aus den umliegenden Dörfern zum Liabe Herrgöttle, doch schon bald kamen auch Menschen aus größeren Entfernungen nach Biberbach. Die Kirche wurde zu klein, um die vielen Wallfahrer aufzunehmen, weshalb Pfarrer Ginther einen Neubau in Angriff nahm. Er machte sich auch auf den Weg nach Rom und bekam dort eine Audienz bei Papst Innozenz XI. Zwar gab es keine finanzielle Unterstützung für den Kirchenbau, doch ein Dekret mit der Anerkennung der Biberbacher Wallfahrt sowie fünf Katakombenheilige für die Kirche. Am Fest der Kreuzerhöhung im Jahr 1697 wurde die neue Kirche eingeweiht. Das Liabe Herrgöttle wurde am oberen Altar unter einem reich geschmückten Baldachin angebracht und empfängt jeden, der die Kirche betritt.

Pfarrer Ginther hat die Heilstaten, die dem Kreuz in Biberbach zu verdanken sind, in einem Mirakelbuch notiert. Bis an sein Lebensende im Jahr 1725 förderte er die Wallfahrt. Diese wuchs und wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts zeitweise die sechstgrößte in Europa. In besonderen Wallfahrtswochen wurden mehr als 300 Messen zelebriert und 20000 Kommunionen gespendet.

Die älteste Votivtafel stammt aus dem Jahr 1686

In der Biberbacher Kirche sind zahlreiche Votivtafeln zu sehen. Diese werden von Gläubigen als symbolische Opfer öffentlich dargebracht und erzählen von den Heilstaten, die den Wallfahrern widerfahren sind. Die älteste erhaltene Votivtafel stammt aus dem Jahr 1686. Das Ehepaar Zeissenmair aus Westendorf, dessen elf Kinder früh gestorben waren, hatten das Herrgöttle gebeten, dass ihnen ein Kind erhalten bleiben möge. Tochter Maria wurde gesund geboren, wuchs heran und übernahm später die Familienbrauerei. Deutlich jünger ist eine Votivtafel aus dem Jahr 1963 – mit ihr dankten Bergleute aus Lengede für ihre Rettung.

Die meisten Wallfahrer, die heute nach Biberbach kommen, bringen jedoch keine Votivtafel mit. Viele von ihnen vertrauen ihre Bitten und Wünsche, aber auch ihren Dank dem Fürbittbuch an, das am Eingang der Kirche bereitliegt.

Fest der Kreuzerhöhung in der Wallfahrtskirche Biberbach

Auch in Zeiten von Corona hat die Wallfahrtskirche St. Jakobus ihre Türen offengehalten, sagt Pfarrer Ulrich Lindl. Es ist darin genug Platz, dass die Gläubigen zueinander den nötigen Abstand halten können. Viele Pilger kommen derzeit allein oder in kleinen Gruppen.

Am Samstag, 12. September, ist die Kirche zunächst das Ziel einer Sternwallfahrt aus den Ortsteilen von Biberbach. Die bekannten Hygieneregeln sind dabei einzuhalten. Um 18.30 Uhr bildet eine feierliche Abendmesse den Auftakt für das Fest der Kreuzerhöhung. Ein Höhepunkt ist am Sonntag ein Festgottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner, es folgen zwei Andachten und eine Orgelvesper (siehe „Termine“). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer nicht selbst zum Fest kommen kann, hat die Möglichkeit, alle Gottesdienste auf Radio Horeb zu hören. (gol)

Die Informationen zur Geschichte der Wallfahrt wurden von Pfarrer Ulrich Lindl zur Verfügung gestellt.

Termine

Den Auftakt zum Fest der Kreuzerhöhung in der Wallfahrtskirche Biberbach bildet am Samstag, 12. September, um 18.30 Uhr eine feierliche Abendmesse mit neuen geistlichen Liedern, gefolgt von einem Gebetsabend mit eucharistischer Anbetung und gestaltetem Lobpreis.

zur Sternwallfahrt eingeladen. Das Fest der Kreuzerhöhung wird am Sonntag, 13. September, weitergefeiert. Zum Auftakt gibt es um 10 Uhr in der Wallfahrtskirche einen Festgottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner .

Bei der feierlichen Rosenkranzandacht um 16.45 Uhr musizieren Anna und Dominik Kempter .

