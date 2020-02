vor 24 Min.

In die Höhe statt in die Breite bauen

ÖDP befasst sich mit Möglichkeiten für Kommunen zur Nachhaltigkeit

Ein brandaktuelles Umweltthema stand auf der Agenda bei einer Veranstaltung des Kreisverbands der ÖDP in Gersthofen: „Weniger ist mehr – Die Verantwortung der Kommunalpolitik für unsere Zukunft“. Referent war Bernhard Suttner, der 20 Jahre den Landesverband Bayern der ÖDP führte und gegenwärtig als Beauftragter für Grundsatzfragen fungiert.

Suttner machte deutlich, dass die Erde nach Meinung zahlreicher Wissenschaftler beim Artensterben, dem Stickstoffkreislauf und der Klimakrise die Belastungsgrenze bereits überschritten hat. Als Hauptursache nannte er den Zwang zum wirtschaftlichen Wachstum. Damit seien ein unmäßiger Rohstoffverbrauch sowie überhöhte Schadstoffemissionen verbunden, sodass unser Planet irreparablen Schaden nehme.

Damit dieser zerstörerischen Entwicklung Einhalt geboten wird, sei ein Bündel von Gegenmaßnahmen der Politik, der Wirtschaft, aber auch der Gesellschaft nötig. Die Politik kann durch umweltschonende veränderte Rahmenbedingungen, die Gesellschaft durch ihr Konsumverhalten der Wirtschaft Grenzen aufzeigen und sie zu einem Paradigmenwechsel zwingen.

Suttner wies in diesem Zusammenhang der Kommunalpolitik eine hohe Bedeutung zu. Die Kommunen können beispielsweise bei der Genehmigung von Bebauungsplänen darauf einwirken, dass Fläche gespart wird. Mehr in die Höhe bauen als in die Breite, Parkhäuser statt ebenerdige Parkflächen, Tiefgaragen, Fördermaßnahmen für die Nutzung umweltfreundlicher Baumaterialien (zum Beispiel Holz statt Beton) und Wärmedämmung sind Alternativen. Keine Genehmigung von Neubauten, die fossile Brennstoffe zum Heizen vorsehen, Photovoltaik auf dem Dach und thermische Solaranlagen müssen Standard werden. Neue Baugebiete sollten nur dort ausgewiesen werden, wo ein Anschluss an den ÖPNV möglich ist. (AL)

