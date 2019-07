vor 58 Min.

In die Sterne schauen

Wanderung im Schmuttertal

Eine Sternenwanderung im Schmuttertal, angeboten von der Sternwarte Diedorf und vom Umweltzentrum Schmuttertal am Samstag, 3. August: Man trifft sich zur theoretischen Einführung in der Sternwarte Diedorf, wandert dann durch das Schmuttertal zum Umweltzentrum, schaut in die Sterne und erfährt allerlei Interessantes „zwischen Himmel und Erde“.

Im Umweltzentrum klingt der Abend gemütlich aus und ab 21.30 Uhr kann man, wenn gewünscht, mit dem Shuttlebus nach Diedorf zurückkehren. Die Veranstaltung dauert von 19 bis 22 Uhr. Start: Sternwarte Pestalozzistraße 17a, 86420 Diedorf; Endpunkt: Umweltzentrum Schmuttertal, Augsburger Str. 24. Veranstalter ist der Markt Diedorf in Kooperation mit der astronomischen Vereinigung Augsburg. Die Weglänge beträgt rund 3,5 Kilometer.

ist bis 31. Juli erforderlich. Für Familien geeignet. Kosten Erwachsene: 8 Euro, Kosten Kinder und Jugendliche: 6 Euro. Anmeldung und Rückfragen bei: Anna Röder, Markt Diedorf, Telefon: 08238/300440; E-Mail: umweltzentrum@markt-diedorf.de

Themen Folgen