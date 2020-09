06:00 Uhr

In dieser Naturheilpraxis sind die Patienten hart im Nehmen

Das Ehepaar Anita und Klaus Kellerer betreibt in Gersthofen eine Naturheilpraxis. Das Skelett „Gustl“ ist ihr Arbeitskollege.

Plus Mit ihrer Naturheilpraxis haben sich Anita und Klaus Kellerer in Gersthofen einen Traum erfüllt. Zu ihren Patienten sind die beiden Querdenker gnadenlos ehrlich.

Von Oliver Reiser

Das Eckhaus Donauwörther Straße 17/Kirchstraße 1 in Gersthofen hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. In dem Teil an der Donauwörther Straße war früher einmal die Fleischerei Johann Seitz ansässig. Das Haus wurde nach dem Krieg wohl neu erbaut und erhielt den charakteristischen Erker mit dem zu einer Metzgerei passenden Sprüchen „Iss und trink sei guter Ding“ und „Ein guter Koch ist ein guter Arzt“.

Später wurde daraus dann Sport Straub und der Laden durch einen Anbau auf dem Grundstück Kirchstraße 1 erweitert, wo sich ursprünglich das Haushaltswarengeschäft und die Spenglerei Bergmeier befanden. Viele Jahre war im gesamten, rund 300 Quadratmeter großen Laden, die „Sport Ecke“ und später „Elektro Jordan“ angesiedelt.

Zuletzt befand sich im Anbau in der Kirchstraße 1 kurzzeitig ein Brautmodengeschäft. Im vergangenen Jahr ist nun dort die Naturheilpraxis von Anita und Klaus Kellerer eingezogen. Die Heilpraktikerin und der Diplom-Sport- und Gesundheitstrainer haben sich damit einen Traum erfüllt.

Der Gersthofer war erst Fernfahrer, dann Fitnesskaufmann

Der Weg dorthin führte insbesondere Klaus Kellerer über viele Umwege und Abenteuer. Der gebürtige Franke, der 2009 über eine Internet-Bekanntschaft nach Gersthofen kam, ist 20 Jahre im Fernverkehr gefahren. „Von Afrika bis nach Skandinavien“, wie er erzählt. Als der Stress immer mehr wurde, erlitt er zwei Bandscheibenvorfälle. Nach dem Zweiten saß er im Rollstuhl. „Das war die Initialzündung, in meinem Leben etwas zu verändern“, sagt Klaus Kellerer.

Weil eine Umschulung zum Sport- und Fitnesskaufmann nicht möglich war und er zudem nach einem Arbeitsunfall entlassen wurde, begann er ein duales Studium zum Diplom Sport- und Gesundheitstrainer. Nach der Ausbildung hat er dann in einem Gersthofer Fitnessstudio und nebenbei als Anzugträger bei einer Versicherung gearbeitet. In der Schule für Osteopathie hat er dann seine heutige Frau kennengelernt. Seit 2014 leben sie in Gersthofen.

Klaus Kellerer kann auch Karate

Die Wurzeln zu dieser Berufung wurden bei Klaus Kellerer bereits mit sechs Jahren gelegt. Eine Geschichte, die wie der Film „Karate Kid“ anmutet. „Willst du dich nicht wehren?“ Mit diesen Worten wurde Klaus Kellerer von einem Japaner angesprochen, der gesehen hatte, wie er auf dem Schulweg verdroschen wurde. Als Kellerer nickte, folgte die zweite Frage: „Willst du es lernen?“ Und so führte ihn der Meister in die Geheimnisse des traditionellen Karate ein.

„Unter dem Motto ‘Wenn du kämpfen willst, musst du dich auch heilen können’ hat er mir auch uraltes Wissen über Selbstmassage beigebracht“, erzählt Klaus Kellerer, der bis heute nicht einmal den Namen des japanischen Kriegsflüchtlings weiß, der nie mehr in seine Heimat zurückkehren konnte, um das Wissen seinen eigenen Söhnen weiterzugeben. „Ich habe ihn nur Meister genannt“, sagt er über den Mann, der 1984 mit 104 Jahren verstorben ist.

Naturheilpraxis: Nur wer wirklich will, soll wiederkommen

Der Wille spielt für Anita und Klaus Kellerer auch bei der Arbeit in ihrer Naturheilpraxis eine große Rolle. „Willst du oder musst du?“, fragen sie ihre Patienten, zu denen sie ein sehr persönliches und offenes Verhältnis pflegen. „Wenn du musst, komm nur wieder, wenn du auch willst.“ Die beiden reden nicht um den heißen Brei herum. „Wir sind gnadenlos ehrlich. Wer wiederkommt, ist hart im Nehmen“, sagt Anita Kellerer mit dem Lächeln eines Münchner Kindls. Auch bei den Massagen, die das Ehepaar verabreicht, geht es zur Sache. Das sind keine Streicheleinheiten. Die 53-Jährige, die Kunst- und Papiertechnik studiert und als Zahntechnikerin gearbeitet hat, ist auf Naturheilkunde und Akupunktur spezialisiert. Ihrer Meinung nach lebt ein Großteil der Menschen gegen seine Natur: „Die Neandertaler haben nicht auf der Couch gelegen und Chips gegessen. Die mussten auf die Jagd gehen und sich bewegen. Durch die Zivilisation geht viel Ursprünglichkeit verloren. Die Zappelphilipps in unserer Gesellschaft machen eigentlich alles richtig.“

Auch Anita und Klaus Kellerer sind ständig in Bewegung. „Jacky“, ein riesiger Mischling aus einem Tornjak – ein bosnischer Herdenschutzhund – und einem Bernhardiner, fordert seinen täglichen Auslauf. „Wir leben unseren Stil. Mit Ecken und Kanten“, sagt Klaus Kellerer. Dazu gehöre es auch, nicht alles bierernst zu sehen. Deshalb werden ihre Maskottchen, zwei lebensgroße Skelette, auch liebevoll „Vroni“ und „Gustl“ genannt. Mit viel Humor haben sie sich auch durch die Corona-Krise manövriert. „Wir hätten eigentlich gar nicht schließen müssen, da wir systemrelevant sind“, sagt Anita Kellerer. Und: „Desinfektion wurde bei uns schon vorher groß geschrieben. Eigentlich hat sich nichts verändert.“

Das Patientenwohl steht in der täglichen Arbeit, bei der sie ohne Computer und soziale Medien auskommen, über allem. „Wir können nicht heilen, nur helfen“, sagt Anita Kellerer. „Wenn wir uns nicht sicher sind, schicken wir die Menschen zum Orthopäden weiter. Auch in Krebstherapien mischen wir uns nicht ein.“

Klaus Kellerer mischt sich als Ernährungscoach aber auch durchaus in die Essgewohnheiten seiner Patienten ein. So hat auch der Spruch „Ein guter Koch ist ein guter Arzt“ am Erker des altehrwürdigen Hauses wieder seine Bedeutung.

