07:00 Uhr

In einer neuen Akademie lernen Vereinschefs ihr Handwerk

Auch Feuerwehren finden nicht immer genügend Freiwillige für die Ehrenämter in ihren Vereinen. Eine Akademie will helfen.

Die Katholische Erwachsenenbildung und der Landkreis wollen die Arbeit von Ehrenamtlichen unterstützen. Dazu gibt es jetzt eine Vereinsakademie.

Von Jana Tallevi

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) baut im Landkreis Augsburg eine Vereinsakademie auf. Das Projekt solle Vorreiter für die gesamte Diözese Schwaben sein, haben jetzt Geschäftsführerin Sandra Hensel und Bildungsreferentin Silvia Gründler im Ausschuss für Bildung, Schulen und Kultur des Landkreises berichtet. Mit der Akademie will die KEB ein Angebot bieten, Vereine in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen und vor allem Freiwillige für die ehrenamtlichen Aufgaben im Vorstand zu gewinnen. Angeboten werden sollen zunächst vor allem Workshops in den Kommunen.

Große Nachfrage nach der neuen Vereinsakademie

Obwohl das Projekt kaum gestartet ist, sei die Nachfrage schon groß, so Hensel. Fünf Seminare seien bereits geplant mit Themen wie "Vielfalt im Verein" oder "Soziale Medien und ihr Nutzen für Vereine". "Wir bekommen täglich Anfragen", so die Geschäftsführerin. Im Rahmen der Koordination der Arbeit von Ehrenamtlichen will der Landkreis nun das Projekt im kommenden Jahr mit 10.000 Euro unterstützen.

Die KEB hat ihren Sitz im Landkreis Augsburg in Langweid, Kontakt über Telefon 08230/700282 montags und mittwochs von 9 bis 16 Uhr oder per E-Mail unter keb.ldkr-augsburg@bistum-augsburg.de. Infos auch auf der Homepage.

