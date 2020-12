vor 34 Min.

In fast allen Gemeinden im Landkreis Augsburg gehen die Corona-Zahlen zurück

Plus In den meisten Gemeinden im Landkreis Augsburg sinkt die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Fälle. In Aystetten, Welden und Zusmarshausen ist das anders.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg sinkt zum Jahresende kontinuierlich weiter auf 139,7 am Mittwoch vor Silvester. Nach Angaben des Landratsamtes ist das Corona-Virus insgesamt bei 6122 Menschen im Landkreis nachgewiesen worden. 85 von ihnen sind gestorben.

Die Zahl der Toten steigt somit innerhalb von einer Woche von 74 auf 85.

Zusmarshausen verzeichnet weiteren Anstieg der Corona-Fälle

In Zusmarshausen sind in dieser Woche weitere Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt 71 Neuinfektionen meldet das Landratsamt. Wie berichtet, wurde dort vor Kurzem ein Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum St. Albert entdeckt. Bei 25 Heimbewohnern wurde das Virus daraufhin nachgewiesen. Auch in Aystetten hat sich die Zahl der positiv Getesteten in dieser Woche mehr als verdoppelt. Welden verzeichnet ebenfalls einen deutlichen Anstieg.

Dass es zuletzt vor allem Kommunen in der Nähe der Autobahn A8 waren, in denen vermehrt Corona-Infektionen gemeldet wurden, sei im Landratsamt bislang noch nicht Thema gewesen, wie eine Sprecherin berichtet. Deshalb könne nur spekuliert werden, ob in diesen Orten möglicherweise mehr berufstätige Pendler wohnen, die durch ihre Arbeit mehr Kontakte haben. In Horgau, Adelsried, Neusäß und Gersthofen sind die Infektionszahlen inzwischen gesunken. Das gilt auch für die meisten anderen Orte im Landkreis Augsburg.

Vier Covid-19-Patienten werden invasiv beatmet

Kritisch bleibt die Lage auf den Intensivstationen. Am Mittwoch haben Covid-19-Patienten ein Drittel der Intensivbetten im Landkreis Augsburg belegt. Zwei von insgesamt zwölf Betten sind derzeit frei. Die vier Corona-Patienten, die im Landkreis auf einer Intensivstation liegen, werden invasiv beatmet. In Augsburg sind am Mittwoch 16 von insgesamt 104 Intensivbetten frei, 39 sind aktuell mit Covid-19-Patienten belegt. Die Zahlen gab das Robert-Koch-Institut bekannt. Sie stützen sich auf das DIVI-Intensivregister. (kabe)

