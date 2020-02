10.02.2020

In ihrem Leben ist jede Menge Musik drin

Musik durchzieht Julia Tiechers Leben wie ein roter Faden. Wenn auch die Familie für sie immer an erster Stelle steht, so kann sie doch nicht stillhalten und verwirklicht nebenbei zahlreiche interessante Projekte.

Julia Tiecher wollte schon immer Musicaldarstellerin werden. Heute hat die Familie oberste Priorität, aber auf ihre Leidenschaft kann sie nicht ganz verzichten.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Schon als Kind hatte sie großes Interesse an Musik, erzählt Julia Tiecher. Kein Wunder, denn in ihrer Familie hatte das Musizieren immer einen hohen Stellenwert, angefangen beim musikalischen Großvater, über den Vater, der mit Begeisterung im Willishauser Männerchor sang, bis hin zur Tante, die Klavierlehrerin war. Somit kam die kleine Julia schon früh mit vielfältiger Musik in Berührung und wurde natürlich auch musikalisch gefördert.

„Bereits in der Schule wusste ich genau, dass ich Musicaldarstellerin werden wollte“, sagt die Mutter von zwei Mädels im Alter von sechs und zwei Jahren. Mit den beiden Töchtern scheint in Deubach bereits die nächste Musikergeneration in den Startlöchern zu stehen. So verfolgte erst kürzlich ihre Älteste beim Besuch des Staatstheaters Augsburg mit großem Interesse das Ballett „Giselle“. Die 34-Jährige glaubt, dass ihre Töchter ebenfalls musikalisch sind, „ich würde sie aber niemals zu etwas zwingen“. Sollten sie aber interessiert sein, freue es sie, sie zu fördern.

Erste Sporen auf der Augsburger Freilichtbühne verdient

Sie selbst jedenfalls hat konsequent den Weg zur Bühne weiterverfolgt, der sie schließlich nach Wien führte. Zwischen Abitur und Wien allerdings konnte sie sich bereits erste Sporen auf der Augsburger Freilichtbühne verdienen als Mitglied des Ensembles „Jesus Christ Super Star“. Diese Erfahrung habe sie in ihrem frühen Berufswunsch weiter verstärkt. In Wien studierte sie schließlich an der Musical- und Theaterakademie und wirkte anschließend pro Jahr in drei bis vier Produktionen mit.

„Es war ein großes Glück, das man in diesem Job nicht immer hat. Zudem war ich durchgehend beschäftigt, das gelingt in diesem Beruf nur wenigen“, blickt sie zufrieden zurück. Als der Wunsch nach einer eigenen Familie aufkam – ihren heutigen Ehemann kannte sie bereits, seit sie 18 Jahre alt war – entschloss sie sich, zumindest für einige Zeit von der Bühne abzutreten. Theaterleben mit Kindern ist eben eher schwierig, weiß sie. So ganz mochte sie allerdings ihre große Leidenschaft nicht lassen.

„Tschäss Kwartett“ stieß beim Neujahrsempfang auf große Begeisterung

„Ich habe mir nebenbei ein Mosaik aus verschiedenen Dingen aufgebaut“, sagt sie. Dazu gehört das „Tschäss Kwartett“, das beim Neujahrsempfang in Gessertshausen aufhorchen ließ und auf große Begeisterung stieß, und die „Gedächtnisglücke“ zusammen mit Bastian Walcher. Dabei handelt es sich um ein Musikkabarett, das in Kürze Premiere haben wird. Noch sind die beiden Musiker in den Proben für den unterhaltsamen Abend zum Thema Liebe, der hemmungslos lustig, tief berührend, total verrucht und schmerzhaft ehrlich sein soll.

Zum „Tschäss Kwartett“ hat sich die Sängerin mit Hans Färber (Stehbass), Hubert Malik (Schlagzeug) und Michael Kaiser (Gitarre) zusammengeschlossen. Im Vorfeld hatten die Vier einige Jahre gemeinsam in einer Bigband gespielt. Aus Spaß, so erzählt Julia Tiecher, habe sie immer wieder gerne die Songs im Jazzstandard auf Schwäbisch geprobt. Letztendlich wurde Ernst daraus und so manches bekannte Lied wurde „übersetzt“. Aus „Fly me to the Moon“ von Roger Cicero wurde somit kurzerhand „Schieß mich doch zum Mond“.

Dabei blieb es nicht nur beim Schwäbischen, auch an Schwitzerdütsch und wienerisch habe sie sich herangewagt. Weiter wirkt sie bei der a-Kapella Gruppe „Greg ist Back“ als Solistin mit, was sie als tolle Herausforderung empfindet, singt auf Galas mit der All Swing-Big Band Fink und Steinbach. Aber auch für Trauungen wird sie gerne gebucht.

Sie braucht immer neue Ideen und Pläne

Doch der quirligen Mutter, reichte das immer noch nicht. Sie kann nur schwer stillhalten, braucht immer neue Ideen und Pläne, immer ein Projekt. Somit hat sie zusammen mit Daniela Engelhardt, ebenfalls Sängerin und Mutter zweier Kinder, die Musikagentur „Klangfarbe“ gegründet. Da sie schon immer ihre Auftritte selbst gemanagt und über Gagen verhandelt hatten, beschlossen sie, dies nun professionell zu machen und eine zentrale Anlaufstelle anzubieten. Immerhin gab es so etwas bisher in Augsburg nicht.

Viele Musikerkollegen, die allesamt keine Schreibtischmenschen sind, seien sehr dankbar, wenn ihnen die Organisation abgenommen werde. Die Sehnsucht nach der Bühne aber bleibt aber dennoch und so liebäugelt sie ein wenig damit, wenn die Kinder größer sind, zur Bühne zurückzukehren. Doch ihre Familie steht ganz klar noch an erster Stelle.

Themen folgen