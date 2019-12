vor 9 Min.

Indien zu Gast in Neusäß

Behinderte Menschen kommen vor Weihnachten zusammen

Mit Lebkuchen, Spekulatius und weiteren Weihnachtsleckereien waren die Teller gefüllt. Alljährlich richtet die Stadt Neusäß eine Adventsfeier für Menschen mit Behinderungen aus. Die Dorf- und Sportgaststätte Hammel bietet dafür den passenden Rahmen, denn sie hat einen barrierefreien Zugang.

Gabriele Schafberger mit einer Gruppe Helferinnen kümmerte sich um die Organisation. Menschen wie ihnen dankte Bürgermeister Richard Greiner. „Ohne ihr Engagement wäre die Gestaltung dieser Feier gar nicht möglich. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle“. Einen besonderen Auftritt hatte die Kindertanzgruppe des SV Hammel. Sie zeigte mit ihrer orientalischen Tanzeinlage, wie in Indien Weihnachten gefeiert wird. Im Hintergrund wurden Fotografien über die Kultur, Land und Leute gezeigt. In dem überwiegend hinduistisch geprägten Land gibt es das Lichterfest.

Aber auch in Indien leben Christen. Sie feiern Weihnachten so ähnlich wie hier bei uns, allerdings kommt in Indien der Nikolaus auf einem Elefanten dahergeritten. (sigw)

