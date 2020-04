vor 21 Min.

Industriepark legt Umweltbericht vor

Gersthofer Unternehmen beschreiben Auswirkungen ihrer Arbeit am Standort

Die Umwelterklärung der MVV Industriepark Gersthofen GmbH für das Jahr 2019 wurde im März 2020 von einem unabhängigen Umweltgutachter geprüft und im Internet veröffentlicht. Unter mvv-igs.de steht die aktuelle Fassung für alle Interessierten zum Download bereit.

Neben der regelmäßigen Zertifizierung ihrer Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme nimmt die Industriepark-Betreibergesellschaft MVV seit vielen Jahren an EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) teil, das auch als „Öko-Audit“ bekannt ist. Dazu wird jedes Jahr eine umfangreiche Umweltprüfung durchgeführt, die Daten werden – sozusagen als „ökologische Visitenkarte“ – in einer Umwelterklärung veröffentlicht. Zu den Inhalten gehören unter anderem Zahlen zur Strom- und Dampferzeugung, zum Brennstoffeinsatz im EBS-(Ersatzbrennstoff-)Kraftwerk oder zum Wasserverbrauch. Die Zusammenstellung der Daten reicht von den Emissionen bis hin zum Abfallmanagement. Außerdem sind die Umweltziele genauso beschrieben wie zum Beispiel die Organisation des Treibhausgas-Emissionshandels oder die Notfallvorsorge.

Für den Inhalt der fast 50 Seiten umfassenden Publikation ist Dr. Markus Leirer verantwortlich, er leitet den Bereich ESHA (das steht für Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und Behördenmanagement) der MVV in Gersthofen. „Die Umwelterklärung ist für uns ein wichtiges Instrument zur transparenten Darstellung unserer Aktivitäten nach außen und soll auch zum Dialog mit der Öffentlichkeit anregen“, betont der Umweltexperte. Für Rückfragen sind in der Umwelterklärung verschiedene Ansprechpartner genannt.

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist Standortbetreiber des Industrieparks Gersthofen und Anbieter von Dienstleistungen für die Prozessindustrie. Zu den Kernkompetenzen der circa 200 Mitarbeiter gehören die Energieversorgung, Infrastrukturleistungen sowie Services in den Bereichen Sicherheit und Umwelt. Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten MVV-Gruppe mit Hauptsitz in Mannheim. Elf Unternehmen mit insgesamt 1200 Beschäftigten sind im Industriepark ansässig und nutzen gemeinsam die Infrastruktur. Sie profitieren von den Synergien, die sich an diesem modernen Chemiestandort ergeben. (AL)

