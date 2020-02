24.02.2020

Infoabend am Neusässer Gymnasium

Das Justus-von-Liebig stellt seine zahlreichen Angebote vor

Ein Informationsabend zum Übertritt aufs Gymnasium findet am Dienstag, 3. März, am Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß statt. Er richtet sich an die Schüler selbst und deren Eltern, die einen Übertritt von einer Grund-, Mittel- oder Realschule in die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums anstreben.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Sporthalle. Einlass ist ab 17.40 Uhr. Nach einer kurzen Begrüßung erhalten die Gäste bei Hausführungen an mehreren Stationen einen Einblick, wie gut die Fünftklässler am Justus aufgenommen und beim Übertritt begleitet werden.

Lehrkräfte, die Schulleitung sowie zahlreiche Schülerinnen und Schüler wechseln sich ab in der Präsentation von Profil und besonderen Angeboten der Schule. Kleine Theaterstücke, Filmbeiträge, Schülerberichte, Experimente und vieles mehr machen die Teilnahme abwechslungsreich.

Für jüngere Geschwisterkinder wird eine eigene Kinderbetreuung durch Lehrkräfte und ältere Schüler angeboten. Informationen zum Übertritt an das Justus-von-Liebig-Gymnasium gibt es unter: www.jvlgym.de/jahrgangsstufe-5. (pm)

