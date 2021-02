vor 17 Min.

Infobroschüre für Neusässer Jobbörse kommt in die Familien

Plus Das beliebte Angebot der Neusässer Jobbörse für Berufseinsteiger findet heuer online statt. Markus Bzduch bietet mit einer Info-Broschüre Orientierung.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Auch in Zeiten von Corona rückt für Schulabgänger die Entscheidung für ihre berufliche Zukunft näher. Ein besonders beliebtes Angebot für Berufseinsteiger zur Orientierung und Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz war bisher die umfangreiche Jobbörse in der Neusässer Stadthalle, veranstaltet vom Jugendkulturhaus Stereoton. Diese Informationsveranstaltung kann in diesem Jahr, um die Begegnung vieler Menschen zu vermeiden, nicht in gewohnter Weise stattfinden. Deshalb hat der Leiter des Jugendkulturhauses, Markus Bzduch, in einer umfangreichen Broschüre die teilnehmenden Firmen zusammengefasst und vorgestellt.

Virtuelle Neusässer Jobbörse findet am Freitag, 12. Februar, statt

Die Berufsanfänger erhalten damit umfassende Infos zu ihrem Wunschberuf und den Möglichkeiten, die die betreffenden Firmen anbieten. Am Freitag, 12. Februar, dem eigentlich geplanten Termin der Jobbörse, wird eine virtuelle Jobbörse stattfinden, bei der zusätzliche Online-Angebote abgerufen werden können. Zeitlich begrenzte Angebote finden zwischen 13 und 16 Uhr statt. Möglich sind dabei unter anderem Online-Gespräche, um mit Referenten noch verschiedene Fragen abklären zu können.

Wer sich unsicher ist, ob ein Studium für ihn infrage kommt, kann an einem Beratungsgespräch der Universität Augsburg teilnehmen. Die Handwerkskammer Augsburg und die Agentur für Arbeit unterstützen bei der Findung und Vermittlung von Ausbildungsplätzen. Weiter angeboten wird eine Zoom-Konferenz zum Thema „Benehmen beim Vorstellungsgespräch“ und ein Skype-Meeting der AOK Bayern, bei dem unter anderem nützliches Wissen für Einstellungsverfahren vermittelt wird. Interessant dürfte auch eine Zoom-Konferenz des Edicenters sein, welches die Tätigkeit eines IT-Systemkaufmanns aus Sicht eines Auszubildenden zeigt. Zeitlich unabhängig können eine Sammlung von Medien, QR-Codes und Links genutzt werden.

Normalerweise liegt die Broschüre an Schulen aus

Jugendlichen, die über kein Gerät verfügen, um die Online-Angebote wahrzunehmen, wird ein iPad zur Verfügung gestellt. Es werden zehn Stück bereitgestellt sein.

Normalerweise werden die Broschüren an den Schulen im Vorfeld der Jobbörse verteilt. Da in Zeiten von Corona nicht alle Schulabgänger auf diesem Weg erreicht werden, wendet sich Markus Bzduch zusätzlich mit einem Schreiben an die Eltern der Schüler mit der Bitte, die Broschüre an ihre Kinder weiterzuleiten.

