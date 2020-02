vor 31 Min.

Informationen zur Ausbildung zum Landwirt

Berufsschule und Amt für Landwirtschaft geben erste Tipps

Unter dem Motto „Berufsausbildung zum Landwirt hat Zukunft“ informieren die Berufsschule Neusäß und das Amt für Landwirtschaft und Forsten, Augsburg, in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) alle jungen Leute, die sich für den Beruf Landwirt/-in interessieren über Ausbildungsinhalte, Schritte zur Abschlussprüfung und Weiterbildung.

Der Termin für diese Veranstaltung ist am Samstag, 15. Februar, um 9 Uhr in der Staatl. Berufsschule Neusäß, Landrat-Dr.-Frey-Straße 12, in Neusäß.

Im Anschluss an den Infotag besteht die Möglichkeit zur Schuleinschreibung. (AL)

