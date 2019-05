00:34 Uhr

Instrumente mal selbst ausprobieren

Tag der offenen Tür beim Jugendorchester in Gersthofen

Mit einem bunten Programm und vielen Informationen will das Team des Jugendorchesters Gersthofen, Schwäbische Bläserbuben (JUGGE) am Tag der offenen Tür möglichst vielen kleinen und großen Menschen Lust auf mehr selbst gespielte Musik machen.

Um 14.30 Uhr geht es am Sonntag, 26. Mai, in den Proberäumen des Orchesters im Haus der Musik in Gersthofen, Theresienstraße 12, los. Dabei präsentieren die Musiker beim Instrumentalvorspiel einen Querschnitt der vielen Instrumente, die man beim JUGGE erlernen kann.

Bis 17 Uhr können alle Interessierten die verschiedensten Instrumente einmal selbst in die Hand nehmen, reinblasen und ausprobieren sowie sich über das breite Unterrichtsangebot informieren. Das Besondere beim Jugendorchester ist die Kombination von wöchentlichem Einzelunterricht und gemeinsamen Orchesterproben. „Musik macht erst richtig Spaß, wenn man sie gemeinsam machen kann“, so das Fazit des musikalischen Leiters Maximilian Hosemann.

Umfassende Informationen stehen auch unter www.jugge.de zur Verfügung. (AL)

