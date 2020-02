vor 38 Min.

Integration geht durch den Magen

Essen verbindet. Deshalb hat die Flüchtlingshilfe Neusäß ein besonderes Integrationsprojekt realisiert

Von Josefine Wunderwald

Teigtaschen mit frischer Minze und Linsensoße, Reis mit Möhren und frittierten Rosinen: Das Kochbuch „Allerwelts-Küche“ ist eine kulinarische Reise von Gambia bis in die Türkei. Entstanden ist das Buch als Projekt der Flüchtlingshilfe Neusäß. In den verschiedenen Neusässer Stadtteilen unterstützt diese die dort untergekommenen Geflüchteten beim Deutschlernen und bei der Bewältigung von Alltagsproblemen wie Arztbesuchen oder der Wohnungssuche.

Jeden Freitag organisiert die Flüchtlingshilfe außerdem das sogenannte Salám. Flüchtlingen und allen Interessierten wird dabei die Möglichkeit gegeben, sich außerhalb der Unterkünfte zum gemeinsamen Kochen und Essen zu treffen. Aus diesen Treffen heraus sei die Idee für die Herstellung eines eigenen Kochbuches entstanden, erzählt Silvia Daßler, Stadträtin, Koordinatorin der Neusässer Flüchtlingshilfe und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag. Denn: „Essen verbindet, und fremdes Essen aus fremden Ländern spricht viele Menschen an.“ Das Ziel des Projektes, das sie gemeinsam mit Bettina Schallmoser und Monika Uden, ebenfalls aktiv in der Flüchtlingshilfe, organisiert hat, sei es gewesen, die Männer und Frauen, ihre Geschichten und ihre Herkunftsländer vorzustellen.

Auf etwa 60 Seiten sind im Kochbuch die Lieblingsrezepte von Menschen aus verschiedenen Ländern, darunter Äthiopien, Afghanistan, Nigeria, Gambia und der Irak, zu lesen. Neben Fleischgerichten ist auch für Vegetarier und Veganer jede Menge dabei. Auf jeder Seite findet man neben den Rezepten auch Fotos der Köche und kleine Infotexte zu deren Lebensgeschichte, ihren Hobbys oder ihren Wünschen für die Zukunft. Auch zu den Gerichten selbst gibt es zusätzliche Fakten.

Mumuni, der aus Gambia zunächst nach Sizilien und dann nach Deutschland gekommen ist, stellt im Kochbuch das Reisgericht „Jollof“ vor. In Sizilien war er bereits vier Jahre lang als Koch beschäftigt und hat auch in Deutschland als Küchenhilfe gearbeitet. „Jollof“ ist ein typisches Gericht in der Regionalküche Westafrikas, das schnell und mit variierenden Zutaten zubereitet werden kann.

Auch ein Dessert wird in „Allerwelts-Küche“ vorgestellt: Ramin, der aus Kabul in Afghanistan vor vier Jahren nach Deutschland kam und hier inzwischen eine Ausbildung macht, hat für das Kochbuch den „Keke Magzdar“ gebacken, einen Blechkuchen mit Kardamom, Rosinen, Walnüssen und Pistazien.

Nachdem alles gekocht war, folgte für Silvia Daßler der schönste Moment des Projekts: „Es gab einen superschön gedeckten Tisch mit vielen verschiedenen Speisen. Dazu lief Musik, und es wurde spontan viel getanzt und gelacht.“

Die erste Auflage des Kochbuchs lag bei 200 Stück, die allesamt auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt gegen eine Spende abgegeben wurden. Das dadurch verdiente Geld kann die Flüchtlingshilfe gut gebrauchen: Die Einkünfte werden nicht nur für weitere Salám-Treffen genutzt, unter anderem wird auch das Angebot der Nachhilfe für Flüchtlinge in Ausbildung, die Radwerkstatt der Flüchtlingshilfe und gemeinsame Ausflüge damit unterstützt. Das Buch werde auch bereits nachgedruckt, erzählt Silvia Daßler, jeder, der sich dafür interessiert, könne also ein Buch bekommen.

Besonders empfehlen kann Daßler das Rezept für Fattoush, ein syrischer Brotsalat mit Zitrone und Granatapfelsirup: „Der ist einfach unglaublich gut und frisch.“ (Symbolfoto: Elisa Glöckner)

ist in Kürze bei Bücher Max im Schmutterpark für eine Spende von sieben Euro erhältlich.

