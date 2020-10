vor 17 Min.

Interaktive Karte: Hofbesuche beim Lieblingsbauern

Plus Einen Blick in die Arbeit der Direktvermarkter gibt es beim "Tag der Regionen" am Sonntag. Statt eines Marktes gibt es viele kleine Veranstaltungsorte. Was wo geboten ist, sehen Sie auf unserer Karte.

Ein Besuch beim Bauern "Hans Gmias-Gärtle" in Adelsried oder im Hofladen "Beim Hinteren Schäffler" in Bonstetten, das sind nur zwei der insgesamt 27 Direktvermarkter, die ihre Türen zum "Tag der Regionen" am Sonntag, 4. Oktober, öffnen. Statt eines gemeinsamen Marktes, wie in den vorigen Jahren, gibt es nun viele kleine Veranstaltungsorte.

Der bundesweite Aktionstag „Tag der Regionen“ macht Werbung für die Stärken der Regionen. Jedes Jahr zwei Wochen rund um den Erntedanksonntag präsentiert er regionale Vermarkter und ihre Stärken.

Gerade die Corona-Pandemie führe vor Augen, wie wichtig regionale Wirtschaftskreisläufe seien, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparkvereins, Karin Hauber. Deshalb zeigen der Naturpark Augsburg-Westliche Wälder und die Regionalentwicklung ReAL West auch dieses Jahr, wie vielfältig die Region ist. So können die Besucherinnen und Besucher am Sonntag zwischen 11 und 15 Uhr ihre Direktvermarkter vor Ort aufsuchen.

Von Biofleisch bis Schafwolle: Angebote quer durch den Landkreis

"Die Übersichtskarte zeigt auf, welches breit gefächerte, regionale Angebot der Naturpark Augsburg-Westliche Wälder zu bieten hat", so Karin Hauber. Regionale Produkte bedeuteten durch die kurzen Wege auch Klimaschutz. „Und vielleicht planen manche sogar eine kleine Radtour an diesem Tag", empfiehlt Karin Hauber.

