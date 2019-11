Internetbetrug: Klicks gegen jede Vernunft

Ein kleiner Klick und schon ist das Geld futsch.

Verschwunden in der digitalen Welt für eine günstige Jeans aus den USA, ein Handy aus dem Reich der Mitte – oder für eine günstige Wohnung im Augsburger Land. Mit dem Einzug des World Wide Webs hat sich nicht nur die ganze Welt vernetzt, sondern sind auch Tür und Tor für Betrüger sperrangelweit geöffnet worden.

Es wird gepisht und gehackt, Viren und Trojaner werden verschickt, Spam-Mails versprechen Gewinne in Millionenhöhe, Heimarbeiten locken mit astronomischen Zusatzverdiensten, vermögende Prinzen suchen Erben und Kredite werden ohne Schufaprüfung angepriesen.

Ein kleiner Impuls schaltet jede Vernunft aus

Das Internet birgt sicherlich viele Gefahren. Darauf zu verzichten, ist genauso schwer möglich wie sich vor jeder Gefahr zu schützen. Denn die dickste Firewall gegen Trojaner, Ransomware, Spyware und andere Internet-Bedrohungen ist wirkungslos, wenn ein kleiner Impuls im Gehirn jegliche Vernunft ausschaltet.

Das Belohnungszentrum im Kopf will auch im digitalen Zeitalter aktiviert werden. Und was früher das erlegte Mammut gewesen sein mag, ist heute der Wunsch nach einem Schnäppchen im Internet – mit nur einem kleinen Klick.

Wie sich der Fall in Gersthofen zugetragen hat und was die Polizei rät, lesen Sie in unserem Artikel:

Mann will in Gersthofen eine Wohnung kaufen, die es gar nicht gibt

Themen folgen