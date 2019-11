30.11.2019

Internetbetrug nimmt deutlich zu

Im Jahr 2018 ergeben sich in der Stadt Gersthofen laut Polizei keine gefährlichen Tendenzen. Allerdings gibt’s auch nahezu die volle Bandbreite von Diebstahl-, Drogen- oder Körperverletzungsdelikten

Von Gerald Lindner

Ist die Augsburger Straße in Gersthofen durch die Entfernung der Zebrastreifen und der roten Spuren im Jahr 2018 gefährlicher geworden? Die Polizei jedenfalls hat keine Zunahme an Verkehrsunfällen oder verletzten Fußgängern und Radfahrern verzeichnet. Das geht aus dem Sicherheitsbericht für das Jahr 2018, den der Leiter der Polizeiinspektion Gersthofen, Markus Schwarz, und sein Stellvertreter Thomas Klingler dem Sozial- und Ordnungsausschuss vorlegten, hervor.

Während der Umbauarbeiten hatten einige Stadträte, aber auch viele Bürger gefürchtet, dass es nun gefährlicher werden würde. „Das haben wir nicht festgestellt“, sagte Thomas Klingler. Und Markus Schwarz betonte: „Im Bericht sind die reellen Zahlen, diese spiegeln die subjektive Empfindung der Menschen nicht unbedingt wieder.“

Die erfassten Straftaten lagen mit 1084 relativ konstant – 2017 wurden 1076 gezählt.

Sie stiegt von 56,3 im Jahr 2017 auf 62,2 Prozent.

„Delikte wie Vergewaltigung, Diebstahl von Fahrrädern oder Autos sowie Sachbeschädigungen in der Öffentlichkeit beunruhigen die Menschen besonders.“ Sie stiegen von 194 (2017) auf 221 und haben fast wieder den Höchststand von 2014 (225) erreicht. Darunter waren auch 17 gefährliche Körperverletzungen. Klingler betonte: „Der Gersthofer ist nicht aggressiver als im Vorjahr.“

Die Diebstähle von Fahrrädern spielten sich zum großen Teil beim Gersthofer Bahnhof ab. Die Zahl der Beschädigungen an Autos blieb mit 58 relativ konstant. „Die Aufklärungsquote ist hier allerdings sehr gering“, so Klingler weiter.

Inzwischen deutlich zurückgegangen seien auch die Vorfälle bei der Diskothek im Hery-Park. „Wir haben viele Gespräche geführt und den Betreiber dazu gebracht, ein Sicherheitskonzept endlich umzusetzen.“

Als es im Januar 2019 dort eine Messerattacke mit einem Schwerverletzten gab, habe sich im Nachhinein herausgestellt, dass an diesem Abend wohl keine Security in der Disco im Einsatz gewesen sei. „Doch nach weiteren Gesprächen mit dem Betreiber ist die Lage seit Sommer dort wesentlich besser geworden“, sagte Klingler.

Von 388 auf 300 deutlich gesunken ist die Zahl der Diebstähle. „Das ist eine schöne Zahl – aber sie liegt im bayernweiten Trend“, erläuterte der Polizist. Die Zahl der Ermittlungen bei Ladendiebstählen sank von 67 auf 49. „Das sind allerdings Kontrolldelikte: Je mehr Ladendetektive in den Geschäften im Einsatz sind, desto mehr Diebstähle werden entdeckt.“

Mit 34 ist die Zahl der Wohnungseinbrüche 2018 fast so hoch gewesen wie im Vorjahr (44). „Allerdings sind sie seither stark zurückgegangen – 2019 hatten wir in Gersthofen bisher erst einen.“

Thomas Klinger zeigte sich überzeugt, „dass es in Gersthofen alle Stoffe von Heroin, Kokain bis Badesalz und Kräutermischungen gibt – aber die Badesalze und dergleichen sind rückläufig“. In 47 Fällen wurde ermittelt (2017: 44).

Hier stieg die Zahl der Fälle in einem Jahr von 150 auf 177. Die Polizei verzeichnet hier eine starke Tendenz weg vom klassischen geliehenen und nicht mehr zurückgegebenen Geldschein hin zum Enkeltrick, falschen Polizisten und Internetkriminalität. „Wir zählen nur die Fälle mit Tatort in Gersthofen“, erläuterte Klingler. „Würden auch die Fälle einbezogen, in denen Internetbetrug von anderen Städten oder Ländern aus begangen wurde, dann wäre die Zahl doppelt bis dreimal so hoch.“ Aber er machte auch deutlich: „Zum Betrug gehören immer zwei.“

