Interview: Passen Steinmauern in unsere Landschaft?

Im Landkreis werden Gabionenmauern immer beliebter und sie sind leicht zu pflegen. Ein Gartenbauexperte erklärt den richtigen Umgang mit ihnen.

Die einen finden sie schick, die anderen nicht: Die Rede ist von Gabionenmauern, die immer häufiger in Gärten zu finden sind. Nach einem Bericht bei der „Grüner gärtnern“-Serie gab es im Internet viel Kritik. Was hält eigentlich Gartenbauexperte Bernhard Frey von Gabionen?

Herr Frey, woher kommen Gabionenmauern?

Bernhard Frey: Ursprünglich stammt die Gabionen-Bauweise aus dem alpinen Raum und diente der Sicherung im bergigen Gelände. Auf der Bergseite schützte sie Anwohner nach Eingriffen in felsige Hanglagen im Zuge des Gebirgsstraßenausbaus vor Geröll. Auf der Talseite unterstützte die Mauer als Substruktionsbauwerk die Straßen. Im Gebirge ist diese Bauweise also sehr sinnvoll, weil hier vor Ort ohnehin anfallendes, landschaftstypisches und nicht über große Distanzen zu transportierendes Material verwendet werden kann. Gestaltungsästhetisch fügen sich Gabionenmauern harmonisch in die Berglandschaft ein.

Passen die Steinmauern auch in unsere Landschaft?

Frey: Bei uns im voralpinen Flach- und Hügelland, dessen geologischer Untergrund aus eher kleinkörnigen, gerundeten Kiesen, Sanden und Lehmen besteht, stellen Gabionenmauern mit ihren von weither zu transportierenden, kantigen und großformatigeren Steinbrocken gerade bei auffälligerer Bauhöhe eine landschaftsfremde Bauweise dar.

Gibt es trotzdem auch gelungene Beispiele, wie sich die Mauern gut ins Landschaftsbild einfügen?

Fey: Ist die Gabionenmauer etwa als nicht allzu hohe Stützmauer gut ins Erdreich eingefügt, dann kann sie einen wertvollen Lebensraum für Reptilien bieten.

Bernhard Frey sieht die steinernen Zäune kritisch Bild: Marcus Merk

Wo liegt der Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Mauern, Zäunen und Einfassungen?

Frey: Gabionenmauern werden oft als Lärmschutzbauwerke verwendet. In diesem Fall ist diese Bauweise sinnvoll, weil sie relativ wenig technischen Aufwand bedeutet und das Eigengewicht der Steine den Schall wirkungsvoll dämmt.

Bieten die Steinmauern auch Tieren im eigenen Garten einen Lebensraum?

Frey: In Städten ersetzen Gabionenmauern im Vorgarten leider immer öfter den viel freundlicher wirkenden Holzzaun oder die grüne Hecke. Dies geschieht oft noch in Kombination mit den zurzeit ebenfalls im Modetrend liegenden Bodenabdeckungen mit Kies und Schotter als vermeintlich pflegeleichten Ersatz für Rasen und Beete. Diese Steinwüsten sind ökologisch nahezu tot.

Wie kommen die „Steinwüsten“ bei Gemeinden an?

Frey: Aus ökologischen und auch aus gestaltungsästhetischen Gründen sind inzwischen einige Gemeinden dazu übergegangen, Gabionenmauern als Alternative zum Gartenzaun sowie Bodenabdeckungen mit Steinen im Vorgarten zu verbieten. Besagte Verbote regeln einige Gemeinden im Rahmen von Bebauungsplanfestsetzungen für Neubaugebiete.

Wenn jemand in seinem Garten die Gabionenmauer haben möchte, wie kann er sie für Tiere lebenswert gestalten?

Frey: Wird die Lärmschutzwand mit verschiedenen Rankgehölzen begrünt, ist sie auch wieder ökologisch wertvoll und bietet allerlei Insekten Lebensraum.

