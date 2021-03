vor 48 Min.

Inzidenz bei 107: Dem Landkreis Augsburg droht die Notbremse

Am Sonntag hat der Landkreis Augsburg die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten - laut RKI betrug sie 107,7. Hält der Trend an, gelten bald wieder strengere Regeln.

Die Infektionszahlen steigen weiter an. Im Landkreis Augsburg kamen am Sonntag 63 neue Fälle hinzu, die Gesamtzahl stieg übers Wochenende um 100 Fälle auf nun 8465. Die Sieben-Tage-Inzidenz benennt das Gesundheitsamt am Sonntag mit 107,16, das RKI unwesentlich höher bei 107,7. Neue Todesfälle gab es nicht, die Zahl liegt unverändert bei insgesamt 179.

Die nächsten Tage sind entscheidend

Sollte dieser Trend anhalten und der Landkreis Augsburg auch in den nächsten beiden Tagen die Inzidenz von 100 überschreiten, wird die Notbremse mit strengeren Maßnahmen greifen: Dann gilt unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, die Beschränkung der privaten Kontakte auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person. Ausgenommen davon ist die Kinderbetreuung: Kinder unter 14 Jahren könnten in "festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften" beaufsichtigt werden, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfassen. "Click & Meet" im Handel ist dann wieder verboten, es dürfen wieder nur noch vorbestellte Waren abgeholt werden ("Click & Collect"). Lebensmittelmärkte sowie Friseure, Gartenmärkte oder Buchhandel würden aber weiterhin normal geöffnet haben.

Auch Mannschaftssport wäre untersagt, kontaktfreier Sport kann dann nur allein, mit dem eigenen Hausstand und mit maximal einer weiteren Person betrieben werden.

Die Stadt Augsburg musste bereits vorige Woche die "Corona-Notbremse" ziehen - sie nähert sich sogar schon der 200er-Marke. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg hat nun ebenfalls die 100er-Marke überschritten. Im Donau-Ries liegt der Corona-Inzidenzwert für Sonntag laut RKI bei 163, am Tag zuvor lag er bei 188,4. Im Landkreis Günzburg liegt er bei 122,0. (dav)





