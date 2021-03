Inzidenz bei über 60: Zahl der Corona-Fälle im Kreis Augsburg steigt

Für den Einzelhandel gilt eine Stufenregelung, die sich am Inzidenzwert orientiert. Liegt er in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt stabil unter 50, können Läden Kunden einlassen. Liegt er zwischen 50 und 100, müssen Kunden vorab einen Termin vereinbaren. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 sein, greift eine "Notbremse".