vor 31 Min.

Inzidenz weiter über 100: Der Kreis Augsburg steht kurz vor der Notbremse

Die Notbremse droht: Der Kreis Augsburg liegt den zweiten Tag in Folge bei einer Corona-Inzidenz von über 100. Am dritten greifen strengere Maßnahmen.

Am Montag liegt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bei 111 und damit am zweiten Tag in Folge über 100. Bleibt der Wert am Dienstag in diesem Bereich, kommt die Notbremse.

22 neue Corona-Fälle sind im Landkreis Augsburg zum Anfang der Woche dazu gekommen. Der Inzidenzwert steigt somit laut Robert-Koch-Institut auf 111,7. Am Sonntag hatte er bei 107,7 gelegen. Liegt die Inzidenz auch am Dienstag, und somit drei Tage in Folge, über 100, greift die Notbremse. Immerhin gab es keine neuen Todesfälle. Deren Gesamtzahl liegt weiter bei 179.

Das würde die Notbremse im Landkreis Augsburg bedeuten

Im Falle der Notbremse gelten wieder strengere Maßnahmen. Von 22 bis 5 Uhr herrscht dann Ausgangssperre. Private Kontakte werden auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person begrenzt. "Click and Meet" wird im Handel wieder zu "Click and Collect": Statt Einkaufen und Stöbern mit Termin müssen Waren wieder vorbestellt und abgeholt werden. Lebensmittelmärkte, Friseure, Gartenmärkte oder Buchläden sind davon ausgenommen, sie dürfen, auch wenn die Notbremse kommt, weiter normal geöffnet haben.

Mannschaftssport wäre verboten, kontaktfreier Sport kann dann nur mit dem eigenen Hausstand und maximal einer weiteren Person betrieben werden.

So sieht es bei den Nachbarn aus

In der Stadt Augsburg gilt die Notbremse bereits seit einer Woche. Der Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg steuert mit einer Inzidenz von 101 auf strengere Maßnahmen zu. Dillingen liegt mit 91 knapp unter der gefürchteten Schwelle, Donau-Ries mit 180 klar drüber. Im Landkreis Günzburg liegt die Inzidenz bei 116. (mjk)

Lesen Sie auch:

Themen folgen