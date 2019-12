vor 60 Min.

Irische Musik im Winter

Freikarten für Konzert der Set Dancer

Die Irish Set Dancer Augsburg-Steppach veranstalten einen „Irischen Winter“. Das Konzert findet am 10. Januar, um 20 Uhr im Pfarrheim Hl. Dreifaltigkeit, Ulmer Str. 195a, in Augsburg statt. Wir verlosen dafür zweimal zwei Freikarten. Die Balladen von Angie Seamróg/La Cairde und die Melodien von der Augusta Ceili Band (Attila and Friends) sowie die kleinen Tanzeinlagen der Irish Set Dancer Augsburg-Steppach sollen zu einem kleinen Ausflug nach Irland einladen.

Wer Freikarten gewinnen möchte, schickt uns bis Dienstag, 7. Januar, eine mit vollständiger Adresse und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns das Land, von dem die Mitwirkenden singen. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. (kar)

Karten gibt es für 15 Euro an der Abendkasse und für elf Euro im Vorverkauf, Telefon 0176/82735332. www.setdance-augsburg-steppach.de

