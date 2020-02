vor 19 Min.

Italiener fühlt sich in der „Ehre“ verletzt und verschickt Nacktbilder

Weil die Frau ihn betrogen haben soll, versendet ein Italiener Fotos des angeblichen Geliebten und bedroht ihn. Der Richter hat für das Motiv kein Verständnis.

Von Philipp Kinne

Bedrohung, Verleumdung, Unterschlagung, Körperverletzung – die Vorwürfe gegen einen 34-jährigen Italiener aus dem westlichen Landkreis wiegen schwer. Unter anderem soll der Mann peinliche Nacktbilder eines anderen verschickt haben. Vor dem Augsburger Amtsgericht wollte er sein Verhalten erklären: Er fühle sich in seiner „italienischen Ehre“ verletzt. Ein Motiv, für das der Vorsitzende Richter Roland Fink kein Verständnis zeigte.

Die Taten an sich räumte der 34-jährige Gastronom vor Gericht weitestgehend ein. Der Richter müsse allerdings Verständnis für seine Situation zeigen. Ein Liebesdrama: Nachdem der Angeklagte vor etwa zwei Jahren ein Telefonat belauscht hatte, habe er den Verdacht gehabt, dass er von seiner damaligen Ehefrau betrogen werde, erklärte er. Auf dem Handy seiner Frau habe er dann Nachrichten von einem fremden Mann gefunden. Und den wollte er zur Rede stellen.

Fotos zeigen den Verehrer in peinlichen Situationen

Die beiden Männer – beide italienische Gastronomen – gerieten in Streit. Der angebliche Liebhaber seiner Frau sei nach diesem Wortgefecht davongelaufen und habe dabei sein Handy verloren. Dieses steckte der Angeklagte ein – und gab es nicht zurück. Acht Monate vergingen, bis der 34-Jährige den Code des Smartphones entsperren konnte. Was er darauf fand, machte den Angeklagten offenbar sehr wütend: Fotos, die den angeblichen Verehrer seiner heutigen Ex-Frau nackt und in peinlichen Situationen zeigten.

Diese Bilder leitete der Angeklagte unter anderem an die Ehefrau des mutmaßlichen Liebhabers weiter. Außerdem machte er eines der Nacktbilder zum Profilfoto des Geschädigten bei WhatsApp. Doch damit nicht genug: Auch verbal und körperlich soll er sein Opfer angegangen haben. Er habe ihm „die Kehle aufschneiden“ wollen, heißt es in der Anklage. Das alles führte schließlich zum Strafbefehl. Weil der 34-Jährige dagegen Widerspruch einlegte, landete der Fall nun vor Gericht.

Richter hat kein Verständnis für die Story

Eine Story, für die Richter Fink kein Verständnis hatte: „Was fällt ihnen überhaupt ein, das Handy ihrer Frau zu durchsuchen“, fragte er den Angeklagten. Der rechtfertigte sich damit, dass nach „italienischer Ethik“ Mann und Frau eine Person seien. Doch auch das wollte der Richter nicht gelten lassen: „Erstens stimmt das nicht, und zweitens ist das hier ein deutsches Strafverfahren“, stellte er klar. Der Angeklagte habe ein Handy gestohlen, verbotenerweise Nacktbilder eines anderen verschickt und sein Opfer auch noch bedroht, dafür müsse er verurteilt werden. Richter Fink: „Mir ist egal, ob Ihre Frau Sie betrogen hat. Das mag unangenehm sein, aber es ist nicht strafbar.“

Das sah der Angeklagte schließlich ein und beschränkte seinen Einspruch. Damit ersparte er dem Gericht die Aussagen des Opfers. Einzig den Vorwurf der Verleumdung sah der Verteidiger des Angeklagten nicht gegeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde dieser letztlich eingestellt.

„Emotionale Ausnahmesituation“ berücksichtigt

Der Verteidiger bat darum, eine Strafe von unter 90 Tagessätzen für seinen Mandanten zu finden. Denn damit gelte der Angeklagte nicht als vorbestraft. Dieser Bitte folgte der vorsitzende Richter schließlich und verurteilte den italienischen Gastronom zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 35 Euro (3150 Euro). Zu berücksichtigen sei, dass der Angeklagte sich in einer „emotionalen Ausnahmesituation“ befand. Dennoch stellte Richter Fink klar: „Unsere Rechtsordnung gilt auch, wenn man sich über etwas ganz besonders ärgert.“

