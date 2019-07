00:32 Uhr

Italienische Nacht und Sommerkonzert

Veranstaltungen in Augsburgs Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Der Gögginger Literaturkreis trifft sich am Donnerstag, 11. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadtteilbücherei im Alten Rathaus, Von-Cobres-Straße 3. Besprochen wird der Roman „Die Kieferninseln“ von Marion Poschmann. Gäste sind willkommen.

Die Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen“ lädt zur Notte Italiana, zur italienischen Nacht, am Samstag, 13. Juli, ab 15 Uhr in den Park beim Gögginger Rathaus. Es spielt die Italoband G2. Für die kleinen Gäste sind eine Hüpfburg und Kinderschminken vorbereitet. Mit italienischen Weinen und Spezialitäten kommt die richtige Stimmung auf.

Die Geschichte „Harvey mit den vielen Hüten“ wird am Dienstag, 9. Juli, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Vorlesestunde ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Eilmeldung: Katastrophen Katastrophen Katastrophen“: Ob die Menschen früher gelassener mit Wetterphänomenen umgegangen sind? Carl E. Rice bringt einen Bericht von Sensationsreporter „T.F.“ (Theodor Fontane) über eine Wetterkatastrophe mit zum Poesiebrunch am Sonntag, 14. Juli, um 10 Uhr im Abraxas, Sommestraße 30, im Ballettsaal.

Freitags um 20.30 Uhr gibt es „Sommernachtskonzerte“ in der Kirche St. Thaddäus, Ulmer Straße 63. Den Auftakt macht am Freitag, 12. Juli, das Fagottensemble Fagotti Parlandi zusammen mit Thaddäusorganist Werner Zuber.

„Zwei interessante Lebensschicksale“ beleuchtet Marianne Schuber in ihrem Vortrag am Mittwoch, 10. Juli, 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91. Es geht um Philipp den Schönen und Margarete von Österreich, beides Kinder von Kaiser Maximilian I. (mus)

