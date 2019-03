vor 20 Min.

JBO will Musikausbildung ausweiten

Das Jugendblasorchester hat in diesem Jahr einiges vor

Das Jugendblasorchester Meitingen will die musikalische Ausbildung auch auf andere Altersklassen ausweiten. Das gab Vorsitzender Florian Möckl bei der Jahreshauptversammlung bekannt. Außerdem sind für 2019 Konzerte, die Fahrt mit dem Partnerschaftskomitee nach Frankreich und zahlreiche weitere Auftritte geplant.

Möckl blickte unter anderem auf verschiedene Auftritte sowie zwei erfolgreiche Wertungsspiele und einen Auftritt am Festspielhaus in Füssen zurück. Dirigent Walter Möckl bedankte sich bei seinen beiden Mitdirigenten Ulrich Lutter und Thomas Schulze. Er sagte, dass es bei einem so großen Musikverein schön sei, Unterstützung zu haben, da das Orchester auf 41 Auftritte und 51 Proben zurückblickt.

Michael Higl lobte die Zusammenarbeit zwischen der SGL-Kapelle und dem JBO Meitingen hinsichtlich des Hauses der Musik. Das größte Vereinsprojekt Meitingens ist ein großer Aufwand, der nur zu realisieren sei, da sich beide Vereine zu jeder Zeit der Planungsphase als verantwortungsvolle Einheit präsentiert haben.

Es gab auch Neuwahlen: Alexander Markidonow übernimmt von Thomas Schulze das Amt des Notenwarts. Möckl bedankte sich auch bei Simon Guttroff, der neun Jahre im Vorstand tätig war. Vom Jugendvertreter bis hin zum Materialwart habe Guttroff viel für den Verein geleistet, so Möckl. Neuer Materialwart ist ab sofort Niklas Marb. Abschließend wurden die aktuellen Pläne des Hauses der Musik von Christoph Roski vorgestellt. (AL)

Themen Folgen