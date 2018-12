20:00 Uhr

James Bond sorgt in Adelsried für Spaß und Spannung

Am Ende wird es beim Theaterstück „Sag niamols nia“ in der Gaststube turbulent.

Das Stück „Sag niamols nia“ kommt im Schützenheim bestens an. Nur ein geplantes Atommüllendlager sorgt für Unmut.

„Sag niamols nia“ dieses Lustspiel in drei Akten von Achim Pöschl zeigt das Adelsrieder Dorftheater in diesem Jahr. Die Premiere am 2. Weihnachtsfeiertag vor ausverkauftem Haus im Schützenheim war ein absoluter Erfolg. Die Akteure hatten sichtlich Spaß an ihrer Rolle, denn Regisseur Gerhard Suttner hatte für alle Charaktere eine optimale Besetzung gefunden.

Das Stück könnte aus dem richtigen Leben gegriffen sein, denn nicht selten sind sich zwei Nachbargemeinden einschließlich der Bürgermeister nicht wirklich „Grün“. So auch zwischen Unter- und Obersemmling Resi Fischer (Luitgard Hamm) und Willi Dirnberger (Dieter Birling). Selbst in dem idyllisch an einem See zwischen den beiden Gemeinden liegenden Gasthaus gibt es zwei Stammtische. Die Wirtsleute Bruckner (Sebastian Bernhard und Katja Zott) haben sichtlich darunter zu leiden. Dies soll sich ändern als ihnen der Gedanke von einem prominenten Gast kommt, der an dem See einen „James Bond“ Film drehen will.

Bürgermeister buhlen um die Gunst der Stunde

Natürlich buhlen die beiden Bürgermeister bei dem angeblichen Filmproduzenten um die Gunst der Stunde. Tatsächlich handelt es sich aber um den strafversetzten Pfarrer Stempflhuber (Gerhard Suttner), der in die Dörfer Ruhe bringen soll. Die beiden Kinder der streitsüchtigen Bürgermeister, Martin (Alex Weißenböck) Untersemmling Christel (Laura Birling) , Obersemmling haben trotz ihrer Liebe unter den Streitereien zu leiden.

Als die Unesco-Beauftragte Wenzel (Angela Graf) auch noch ein Atommüllendlager zur Sprache bringt, kommt Bewegung in die verzwickte Lage. Auch der plötzlich aufgetauchte Restaurantkritiker Philipp Hugo (Andreas Klein), kann zunächst keine Entlastung bringen. Die Besucher können sich auf eine amüsante Komödie freuen, deren Ausgang jedenfalls bis zum Schluss spannend bleibt. Weitere Mitwirkende: Präßberger Sandra Souffleuse, Wimmer Tanja und Präßberger Annkatrin Maske, Bendl Christian Technik und Furnier Elisabeth Einsatzleitung. (es)

Weitere Termine: Freitag 4. Januar 20 Uhr und Samstag 5. Januar 19 Uhr

Themen Folgen