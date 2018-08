20.08.2018

Jede Menge Saft aus den Stauden

IG Streuobstwiese beginnt mit Sammlung

Die IG Streuobstwiese Stauden sammelt wieder Obst zur Herstellung der Staudenapfelsäfte. Die Saftvorräte sind nach zwei schlechten Ernten so gut wie verkauft. Doch in diesem Jahr tragen alle Obstbäume wieder reichlich, sodass die Organisatoren auf eine rege Teilnahme bei den den Sammelstationen hoffen.

Einziger Termin nur für Zwetschgen ist am Samstag, 25. August, nur mit Anmeldung unter der Telefonnummer 08204/1741 bei Familie Gattinger oder per E-Mail unter info@ferienhof-gattinger.de. Bei der Anmeldung bitte Namen, Telefonnummer sowie in etwa die Menge der Zwetschgen angeben. Annahmezeit ist von 15 bis 17 Uhr nur bei Familie Gattinger in Konradshofen.

Sammeltermin ist am Samstag, 1. September, ohne Anmeldung in Fischach, Konradshofen und Aletshofen. Mitglieder und Freunde der IG Streuobstwiese organisieren die Termine und bringen das Obst zur Mosterei. Das Obst sollte möglichst am gleichen Tag geerntet werden und darf nicht gespritzt sein. Faules Obst wird nicht angenommen.

Für Zwetschgen gibt es 0,40 Euro pro Kilo für Nichtmitglieder und 0,50 Euro pro Kilo für Vereinsmitglieder. Für Äpfel werden 13 Euro pro 100 Kilogramm gezahlt, Mitglieder erhalten 16 Euro. Für Birnen gibt es 14 Euro, bzw. 17 Euro für Mitglieder.

Äpfel und Birnen werden jeweils samstags, 1., 15. und 29. September, sowie am 13. Oktober von 13 bis 15 Uhr in Fischach auf dem Festplatz bei der Feuerwehr, von 14 bis 16 Uhr in Konradshofen (Angerweg 7) bei Familie Gattinger und von 15 bis 17 Uhr in Aletshofen (Haus Nr. 2) bei Christian Müller Ortseingang von Süden kommend, 1. Hof links, gesammelt.

Anlieferung in Säcken, Äpfel und Birnen müssen getrennt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es kann allerdings zu Wartezeiten kommen. (AL)

Themen Folgen