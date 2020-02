vor 44 Min.

Jeder zehnte Bürger im Augsburger Land drückt abends die Schulbank

Das neue Programm bietet im Augsburger Land mehr als 1500 Kurse an. Es gibt außerschulische Angebote für Kinder und Jugendliche.

Mitte Februar startet das neue Semester der vhs Augsburger Land. Dann bieten die 34 örtlichen Volkshochschulen im Landkreis für die nächsten Monate wieder knapp 1500 Gelegenheiten, sich weiterzubilden.

Der potenzielle Kundenkreis für die Volkshochschulen ist groß: In Deutschland liegt die Weiterbildungsquote der Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter bei knapp 50 Prozent. Im Landkreis Augsburg sind es mehr zehn Prozent der Landkreisbürger, die hierzu Angebote der vhs nutzen. Dies umfasst Sprachen ebenso wie den kulturell-künstlerischen Bereich, Kurse zur Erhaltung der Gesundheit oder die berufliche Weiterbildung.

Älteren werden Kompetenzen für die digitale Welt vermittelt

Die demografische Entwicklung bringt es mit sich, dass Menschen bis ins hohe Alter am lebenslangen Lernen teilhaben möchten. Die vhs Augsburger Land ermöglicht ihnen über Weiterbildung die Teilhabe an der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Mit Angeboten wie dem „Silver Server“ werden gerade älteren Lernenden Kompetenzen für die digitale Welt vermittelt. Die Volkshochschule trägt mit ihren Angeboten ebenso zum digitalen Wandel wie auch zur Stärkung der eigenen Urteilskraft bei.

Das Programm für ein lebenslanges Lernen umfasst darüber hinaus außerschulische Angebote für Kinder und Jugendliche. Mit dem „talentCAMPus“ wurden bereits über 200 junge Menschen erreicht. Auch für die erste Jahreshälfte sind wieder diese Leuchttürme kultureller Bildung geplant. Der Hinweis dazu erfolgt über lokale Ankündigungen.

Seit Dezember sind die letzten Regionalen Bildungszentren (RBZ) im Landkreis besetzt. In diesen Tagen machen sich die Leitungen bereits an die Planung für den kommenden Herbst: Dr. Sylvia Huber für das RBZ Nord in Meitingen, Svenja Uth für das RBZ West in Zusmarshausen und Michaela Wolf für das RBZ Mitte mit den Standorten Bobingen und Fischach.

Zusammen mit den bereits bestehenden Bildungszentren in Diedorf und Schwabmünchen ist die regionale Einteilung des Landkreises somit abgeschlossen.

Es sollen weniger Kurse ausfallen

Langfristiges Ziel der Strukturentwicklung „ist die Sicherung der regionalen Verankerung und die Stärkung der Volkshochschulen vor Ort“, so Leiterin Christa Steinhart. Darüber hinaus solle die Ausfallquote von Kursen gesenkt und die Zahl der durchgeführten Kurse vor Ort erhöht werden. Ein wichtiges Kriterium der künftigen Planung wird die Ausgewogenheit des Angebots in fünf Programmbereichen der vhs sein. Ab Herbst 2020 werde die strukturelle Veränderung der vhs Augsburger Land im angebotenen Programm zum Tragen kommen, verspricht Setinhart.

InfoDas neue Programmheft gibt es im Landkreis in Rathäusern der Gemeinden und Städte, in Banken und Sparkassen sowie in vielen Geschäften und Betrieben. Anmeldungen zu den Kursen und Vorträgen bei den örtliche Volkshochschulen oder im Internet: www.vhs-augsburger-land.de.

Themen folgen