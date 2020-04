vor 20 Min.

Jedes Kind bekommt seinen Platz

In Gersthofen gibt’s bei der Betreuung keine Warteliste oder Absagen durch die Stadt

Von Gerald Lindner

In den vergangenen Wochen waren die Anmeldungen angesagt. Nun steht, wie die Gersthofer Stadtverwaltung auf Anfrage erklärt, fest: Im kommenden Kindergarten- und Schuljahr gibt es für jedes Kind, wenn dies von den Eltern gewünscht wird, einen Betreuungsplatz.

Die Stadt setzt dabei weiter auf den Bau neuer Kinderbetreuungseinrichtungen, das Schaffen neuer Gruppen sowie verstärkt auf eine Kooperation mit nichtstädtischen Trägern. Es gibt diesmal keine Warteliste und keine Absagen.

Ob Kinderkrippe, Kindergarten, Mittagsbetreuung oder Hort – das Angebot ist vielfältig. Vom Klein- bis zum Schulkind können in Gersthofen im kommenden Kindergartenjahr 1497 Plätze angeboten werden. Insgesamt stehen bei der Stadt Gersthofen im Bereich Kinderkrippe 187, in den Kindergärten 845, im Bereich Hort 240 und für die Mittagsbetreuung 225 Plätze in 20 Einrichtungen zur Verfügung.

Bürgermeister Michael Wörle freut sich über diesen Erfolg und sagt „Gerade in der heutigen Zeit ist es für Familien elementar, in puncto Kinderbetreuung einen verlässlichen Partner an ihrer Seite zu wissen.“ Das Angebot an Kinderbetreuung werde zudem stetig erweitert. „Mit dem Bau unserer neuen Einrichtung ,Lechstrolche’ in direkter Nachbarschaft des Kolpingkindergartens richten wir uns weiter voll auf die Zukunft aus.“

Zu Zeiten der Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus ist das Angebot aktuell allerdings deutlich eingeschränkt. Die Notgruppen laufen jedoch nach wie vor. Jede Kita bietet eine oder mehrere Notgruppen – je nach Bedarf – an. Die betroffenen Kinder werden jeweils in der Gruppe betreut, in welcher sie auch zu „normalen“ Zeiten sind.

„Wir hoffen sehr, schon bald wieder zu einem Stückchen Normalität zurückkehren zu können“, so Michael Wörle weiter. Die Teams jedenfalls stünden alle in den Startlöchern.

