vor 52 Min.

Jedes Kind hat Stärken

Vortrag über Erziehung bei der AWO

Will man ein bestimmtes, unerwünschtes Verhalten an sich selbst oder anderen verändern, richtet sich die Aufmerksamkeit leider häufig ganz gezielt auf diesen Schwachpunkt. Dies beobachten auch viele Eltern im Alltag mit ihren Kindern. Sie nehmen verstärkt die Defizite, Schwachstellen und problematischen Verhaltensweisen ihrer Kinder wahr. Doch jedes Kind hat auch Stärken. Es ist in vielerlei Hinsicht (z.B. in Bezug auf Selbstvertrauen, positives Lern- und Leistungsverhalten, mehr Spaß und Freude im Familienleben) sinnvoller und effektiver, den Blick auf diese Stärken und Fähigkeiten sowie Lösungen zu richten. Diese Haltung möchte die Diplom-Pädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, Christine Opitz, den Zuhörern am Montag, 18. März, um 20 Uhr anhand konkreter Beispiele und Übungen näher bringen. Den Vortrag veranstaltet der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt Neusäß in der Begegnungsstätte St. Ägidius, Bgm.-Kaifer-Str. 6. Der Informationsabend ist kostenlos. (AL)

