06:30 Uhr

Jetzt beginnt der Pflichtumtausch der alten Führerscheine

Plus Bis 2033 sollen alte Führerscheine gegen europaweit einheitliche Kärtchen ausgetauscht werden. Wie dieser riesige Berg an Bürokratie bewältigt werden soll und was beim Umtausch zu beachten ist.

Von Christina Görisch

Viele Führerscheinbesitzer tragen in ihrem Portemonnaie noch immer einen alten, gräulichen Lappen mit sich herum. Darin heißt es, der Fahrer "erhält die Erlaubnis, ein Kraftfahrzeug mit Antrieb durch Verbrennungsmaschine zu führen", mancher "muss geeignete Augengläser tragen". Bis 2033 soll Schluss mit dieser doch recht veralteten Form des Führerscheins sein. Bereits jetzt werden die Ersten gebeten, ihren alten Lappen gegen ein modernes Kärtchen einzutauschen – sonst droht ein Bußgeld. Was müssen Führerscheinbesitzer beachten?

Im ganzen EU-Raum sollen bis 2033 alle alten Führerscheine umgetauscht werden. In Deutschland betrifft das alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden. Die neuen Führerscheine nach EU-weit einheitlichem Muster seien besser gegen Fälschung geschützt, zudem sollten mithilfe einer Datenbank die Möglichkeiten für einen Missbrauch minimiert werden, so das Landratsamt. Deutschlandweit müssen insgesamt knapp 43 Millionen Führerscheine umgetauscht werden. Um einer Flut aus Millionen von gleichzeitigen Anträgen zu entgehen und die Behörden zu entlasten, findet der Pflichtumtausch stückchenweise statt.

Erster Stichtag für den Pflichtumtausch ist der 19. Januar 2022

Der erste Stichtag für den Führerscheinumtausch ist der 19. Januar 2022. Bis zu diesem Datum müssen alle Führerscheinbesitzer der Jahrgänge 1953 bis 1958 ihren Führerschein umgetauscht haben. Deshalb sollen ab sofort alle Personen, die in dieser Zeit geboren sind, einen Antrag auf Umtausch an die Fahrerlaubnisbehörde stellen. Die nachfolgenden Jahrgänge stellen die Anträge aus praktischen Gründen jedoch am besten erst sechs Monate vor Ablauf der jeweiligen Frist, empfiehlt das Landratsamt.

In den folgenden Jahren sind zuerst die dran, die ihren Führerschein vor 1991 gemacht haben: Hier wird nach Jahrgängen gestaffelt jedes Jahr eine weitere Gruppe zum Umtausch gebeten. 2023 zum Beispiel sind das alle Personen, die in den Jahren 1959 bis 1964 geboren sind.

Bei Führerscheinen, die nach 1999 ausgestellt worden sind, wird die Frist nach dem Ausstellungsdatum festgelegt. Die Tabellen mit den Daten zu den jeweiligen Jahrgängen oder Ausstellungsjahren finden sich auf der Website der Fahrerlaubnisbehörde. Im Zuge des Umtausches fallen für den Führerscheinbesitzer Unkosten in Höhe von ungefähr 24 Euro an.

EU-Führerscheine müssen alle 15 Jahre ausgetauscht werden

Der neue EU-konforme Führerschein muss dann alle 15 Jahre ausgetauscht werden. Den alten, grauen Lappen darf man als Erinnerung an die ersten Erlebnisse am Steuer und das faltenfreie Gesicht des Teenager-Selbsts nach dem Umtauschprozess und einer Entwertung natürlich behalten.

Alle Informationen zu den Fristen und Anträgen sowie die Unterlagen zum Download gibt es hier.

Der alte Führerschein geht – doch manche Erinnerung an gemeinsame Zeiten (und Kontrollen) bleibt. Unser Redakteur Gunter Oley schildert seinen Abschied: Tausch der Führerscheine: Mein ganz persönlicher Abschied vom "alten Lappen"

