19:45 Uhr

Jetzt filmt die Polizei bei Gefahr mit

Seit Freitag dürfen 300 Beamte im Landkreis Augsburg bei gewissen Einsätzen mit Hilfe der Body Cam in mitfilmen. Erste Pilotversuche zeigen schon Erfolge.

Von Brigitte Mellert

Seit Freitag gibt es bei den Polizeibeamten im Landkreis eine Neuerung: Zum eigenen Schutz können sie in Gefahrensituationen bei Einsätzen mit einer Körperkamera mitfilmen. Gut sichtbar prangt die „Axon Body 2“ im Brustbereich, direkt darunter steht auf einem kleinen Schild: Video Audio. Die Kameras sind nicht neu, schon 2016 kamen sie testweise in Augsburg und in München sowie Rosenheim zum Einsatz. Die positive Erfahrungen waren der Grund, weshalb sie jetzt flächendeckend genutzt werden. Für die Bürger bringt das viele Änderungen mit sich.

Schon am 11. März gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann den landesweiten Einsatz der Körperkameras frei. Zwei Monate später gibt es sie nun auch im Landkreis Augsburg. 1, 8 Millionen Euro kosten bayernweit die 1400 Exemplare. In Nordschwaben erhalten die etwa 300 Beamten der Polizeiinspektionen in Gersthofen, Bobingen, Zusmarshausen und Schwabmünchen rund 80 Kameras. Die Nachbarlandkreise Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries erhalten ihre in einer bzw. in zwei Wochen.

Polizei wird für den Umgang mit der Kamera geschult

Für viele Augsburger ist der Anblick der kleinen Kameras an Polizisten nichts Neues. Denn während der einjährigen Testphase ab November 2016 nutzten Beamten in Augsburg die Kameras unter anderem während des Plärrers. Im Einsatz müssen die Polizisten die Kamera gut sichtbar über ihrer Dienstkleidung tragen. Die Kamera ist – sofern der Beamte das wünscht – bei jedem Einsatz an der Dienstkleidung befestigt.

Gefilmt werden darf jedoch nur, wenn der Polizist sich in Gefahr glaubt. Darüber hinaus muss der Beamte sein Gegenüber aufklären, dass er mitfilmt. „Wir schulen unsere Mitarbeiter im Umgang mit den Kameras“, erklärte der Projektverantwortliche des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, Polizeidirektor Robert Kühnel. „Die Beamten werden ausführlich über die Technik der Kamera, die Taktik um Umgang damit und die einhergehenden Rechte aufgeklärt.“

Die Kameras sind kein Allheilmittel

Die Kamera kam nach der Testphase bei den Augsburger Beamten so gut an, dass sie diese auch im Folgejahr auf dem Volksfest nutzten. Über 60 Prozent der Beamten waren nach Aussage des Polizeipräsidiums Schwaben Nord zufrieden: präventiv konnten brenzlige Situationen entschärft werden und auch die Beschwerden der Bürger wurden weniger. Die Hemmschwelle sei durch die Kamera bei den Bürgern höher. Ein Allheilmittel seien die Kameras aber nicht. Menschen, die stark betrunken sind oder unter Drogen stehen, bemerkten die Kameras gar nicht mehr.

Seit der Testphase im vergangenen Jahr hat sich allerdings einiges geändert: Inzwischen darf bei Lebensgefahr der Beamten auch in Wohnungen gefilmt werden. Ebenso ist seit Mai 2018 durch die Änderung des Polizeiaufgabengesetzes auch das sogenannte Pre-Recording erlaubt. Das bedeutet, dass die Kameras bereits vor dem Einschalten aufnehmen können. 30 Sekunden werden in Dauerschleife aufgezeichnet – und der Beamte entscheidet, ob das Material gespeichert werden soll. Andernfalls zerstört sich die Aufnahme selbst. Die Methode darf aber nur bei einer „abstrakten Gefahrensituation“ eingesetzt werden und der Beamte muss ebenfalls vorwarnen, dass er filmt.

In Wohnungen verboten

Beim Pre-Recording leuchtet ein grüner Ring um die Linse der Kamera auf und ein Piepton ist zu hören. Drückt der Beamte erneut auf diesen Knopf, beginnt die Aufnahme und der Ring leuchtet rot. Mit einem weiteren Druck wechselt die Aufnahme mit einem Piepton wieder in den Pre-Recording-Modus. In Wohnungen ist diese Methode allerdings weiterhin verboten. Nur an öffentlichen Plätzen, Ansammlungen und bei gefährdeten Objekten ist filmen und Pre-Recording mit der Körperkamera erlaubt.

Das Modell „Axon Body 2“ kann bis zu zwölf Stunden mitfilmen und liefert auch in der Dunkelheit sowie in lauten Festzelten Bilder und Töne in ausreichend guter Qualität. Die lange Laufzeit der Kameras sei jedoch rein theoretisch, betonte Kühnel. „Die Aufzeichnungen dauern normalerweise nur wenige Minuten.“

Daten werden verschlüsselt in den Polizeiinspektionen gespeichert

Bundesweit ist der Einsatz der Kameras in die Kritik geraten. Das gespeicherte Filmmaterial wird von Bundesbeamten in einer Cloud des Internetanbieters Amazon gespeichert. „Das ist in Bayern aber anders“, stellt Kühnel klar. „Die Daten werden verschlüsselt in den Polizeiinspektionen gespeichert.“ Dort werden sie anschließend nach 21 Tagen gelöscht. Durch die strenge Regelung werde sichergestellt, dass die gespeicherten Daten nicht für die Überwachung der Bürger und der eigenen Beamten genutzt werden, versichert Projektleiter Kühnel.

