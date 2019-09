vor 21 Min.

Jetzt geht es mit dem Rad über alle Berge

Der ehemalige Leiter der Mittelschule Langweid genießt seinen Ruhestand - ganz aktiv. Mit seiner Tochter radelte er schon nach Riva. Warum sich der 65-Jährige Freiheit pur verordnet hat.

Von Sonja Diller

Vergangenen Sommer haben die Lehrer und Schüler der Grund- und Mittelschule Langweid gemeinsam mit ihrem Rektor Michael Baur ein bewegendes Abschiedsfest gefeiert. Auf seinem Posten war er eine Langweider Institution: 1979 betrat er die Schule als Referendar, 2018 verabschiedete er sich als Rektor in den Ruhestand. Kann ein Pädagoge mit Leib und Seele einfach so von heute auf mor-gen den Schulbetrieb verlassen und nicht mit Wehmut zurückblicken? Was macht Michael Baur jetzt?

Am letzten Schultag ist er nach Hause gegangen, hat seine Armbanduhr abgenommen und sie seitdem nicht mehr angelegt. Das erzählt ein offensichtlich glücklicher Mensch mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Obwohl er gerne Lehrer und Schulleiter war, ist er sich ganz sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, als er eineinhalb Jahre vor der Zeit in Pension ging. „Ich genieße jeden Tag und bin dankbar für das Leben, das ich jetzt habe.“ Freiheit pur hat sich Michael Baur nach über 40 Jahren am Gängelband von Stundenplänen und Terminen verordnet. Erst mal ein Jahr Auszeit. Leben nach dem Lustprinzip. Was in seinem Fall nicht Stillstand, sondern oft ordentlich in die Pedale treten bedeutet.

Eine gut gepolsterte Radelhose sowie ein Shirt mit dem Langweider Gemeindewappen und einer gro-ßen „1“ auf dem Rücken hatte ihm Bürgermeister Jürgen Gilg als Abschiedsgeschenk überreicht. Die dürften in den vergangenen zwölf Monaten schon einiges von der Welt gesehen haben. Denn seinem Lieblingshobby frönte Michael Baur ausgiebig. Gerade erst war er in den Dolomiten. „Da ist es auch noch im September herrlich.“ Das packt er alles mit dem Tourenrad aus eigener Kraft, ein E-Bike mag er nicht. Aber ihm gefällt auch das Meer. An der Ostsee hat er im vergangenen Jahr vorbeigeschaut, in Wien, durch die Pfalz und in vielen anderen Ecken war bei Sonne, Wind und Wetter immer Radelwetter. Mit Tochter Friederike hat er in acht Tagen die Strecke Langweid – Riva unter die Reifen genommen und im Vater-Tochter-Team den Gardasee genossen. Allein unterwegs zu sein, machte ihm ebenso Spaß, wie gemeinsam mit Ehefrau Christine in die Pedale zu treten.

Die ist noch im aktiven Schuldienst und deshalb vorerst nur in den Ferien auf den Touren mit dabei. Doch der Mann, der die Zweirad-Meilen in beeindruckender Menge sammelt, findet auch in der Ruhe Freude. Ein konzentriertes Schachspiel ordnet die Gedanken. Ebenso ein gutes Buch. Bei Thomas Mann gerät er ins Schwärmen, die Buddenbrooks werden ihm niemals langweilig. Aber auch junge Autoren wie Benedict Wells mit seinem „Vom Ende der Einsamkeit“ treffen bei dem dreifachen Vater erwachsener Kinder einen Nerv. Hausmann ist er gerne im Familienheim, das nur einen Steinwurf von seiner ehemaligen Schule entfernt ist. Die räumliche Nähe zur Arbeit hat ihn nie gestört. Viele Kollegen unterrichten lieber nicht am eigenen Wohnort, möchten in der Freizeit ungestört sein. Doch „das war nie ein Problem, Schüler und Eltern haben meine Privatsphäre immer respektiert“.

Noch etwas ist wichtig heute: Freundschaften besser pflegen, als das im Berufsalltag möglich war. Denn der „Fels in der Brandung“, wie ihn seine langjährige Stellvertreterin und Nachfolgerin im Rektorat bei der Abschiedsfeier nannte, zeigte zwar nie Hektik, doch die Arbeit forderte ihren Tribut. „Die Verantwortung für 400 Schüler und 35 Kollegen war immer da“, erinnert sich der heute 65-Jährige, der sich selbst als Pragmatiker bezeichnet. „Heute ist da eine große Zufriedenheit in der Rückschau, innere Ruhe und Gelassenheit.“

Dankbar ist er für sein Leben und möchte deshalb künftig noch mehr zurückgeben. Den Menschen und der Gesellschaft. Die Ausbildung zum Hospizhelfer, die er sich dafür ausgesucht hat, beginnt demnächst. Wie er es aushalten wird, Menschen zu begleiten, deren Lebensende absehbar ist, weiß Michael Baur noch nicht.

Doch der gebürtige Diedorfer hatte „so viel Glück im Leben“, dass er es mit anderen teilen möchte. So wird er bald im Hospiz Menschen begleiten, so wie er es jahrzehntelang getan hat. Ihre Ängste und Sorgen mittragen. Dass er gut darin ist, ein Stück des Weges mit anderen Menschen zu gehen, das hat er ja schon bewiesen.

