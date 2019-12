vor 4 Min.

Jetzt kann Neusäß schöner werden

So soll das neue Hotel mit 80 Zimmern in der Neusässer Stadtmitte aussehen.

Endlich sind die nötigen Verträge unterzeichnet. Geplant sind in Neusäß Wohnungen, ein Café, ein neues Hotel und auch ein Stadtplatz. So geht es nun weiter.

Ein Weihnachtsgeschenk kam nun kurz vor Weihnachten bei der Stadt Neusäß an: Die letzten noch fehlenden Verträge zur Umsetzung der Bauvorhaben auf dem sogenannten Schuster-Areal sind vor wenigen Tagen unterzeichnet worden.

Es geht um den Grundabtretungs- und den Erschließungsvertrag mit dem Eigentümer Johann Schuster. Vorausgegangen sind jahrelange Planungen und Verhandlungen. Zur Vorbereitung des Grundstücks wurden der traditionsreiche Gasthof Schuster und die benachbarte Tankstelle bereits abgerissen.

Das zweite große städtebauliche Entwicklungsareal

Neben dem Sailer-Areal, wo aktuell im Beethovenpark mehrere 100 Wohnungen entstehen oder schon fertig sind, ist das Schuster-Areal das zweite große städtebauliche Entwicklungsareal in Alt-Neusäß. Seit Jahren schon besteht der städtebauliche Vertrag, und auch der Folgekostenvertrag wurde bereits vor einiger Zeit abgeschlossen. Um nun aber die Wegeführung durch das Areal sowie die Abgrenzung von privaten Flächen, Vorgärten, den Wohnhäusern zugeordnete Grünflächen, Stellplätzen und Tiefgaragen zu öffentlichen Flächen wie Spielflächen und Geh- und Radwege abstimmen zu können, war der Erschließungsvertrag nun unbedingt nötig. Sonst wäre das Projekt nicht weiter vorangekommen.

Die Unterschrift unter den Erschließungsvertrag kam nun gerade rechtzeitig, damit der Bebauungsplan noch in der letzten Stadtratssitzung in diesem Jahr am morgigen Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr im Rathaus, verabschiedet werden kann. Anschließend muss das Landratsamt den Bebauungsplan genehmigen. Weil das Landratsamt das Vorhaben inzwischen gut kennt, rechnet die Stadt Neusäß damit, dass die Genehmigung schnell erfolgt. Nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt können die Arbeiten starten.

Neubau eines Hotels mit 80 Zimmern geplant

Entstehen sollen auf dem Schuster-Areal der Neubau eines Stadthauses mit Tagescafé, diverse Dienstleistungsbetriebe und ein Stadtplatz, der die Stadtmitte von Neusäß attraktiver gestalten soll. Parallel dazu werden mehrere Gebäude mit Wohnungen entstehen und in einem zweiten Bauabschnitt ist der Abriss des in die Jahre gekommenen Hotels „Neusässer Hof“ und der fünfstöckige Neubau eines Hotels mit 80 Zimmern geplant.

Über diese Entwicklung hatte Bürgermeister Richard Greiner erst vor wenigen Tagen auf der Bürgerversammlung informiert. Zuvor war auch die Stadt davon ausgegangen, dass das bestehende Hotel „Neusässer Hof“ saniert und erweitert werden sollte. Über Monate und Jahre hinweg hatte Bürgermeister Greiner die Verhandlungen auch persönlich geführt. Er ist erleichtert, dass das Schuster-Areal nun vorankommt. „Es war mir wichtig, mit dem aktuellen Stadtrat und noch vor Jahresende alle Voraussetzungen für die Entwicklung im Bereich des Schuster-Areals unter Dach und Fach zu bringen. Mit der jetzt erfolgten Unterzeichnung der beiden letzten Verträge kann der Bebauungsplan abgeschlossen werden, der Baubeginn zügig erfolgen und für die Gestaltung der Stadtmitte von Neusäß der nächste bedeutende Schritt erfolgen.“

Rechtskräftig ist schon seit längerer Zeit ein erster Teil des Bebauungsplans, der die Erweiterung des sogenannten „Ärztehauses“ an der Hauptstraße regelt. Der Baufortschritt auf diesem Grundstück, das einem anderen Besitzer, der Familie Nerz, gehört, verläuft plangemäß, die beiden Gebäudekörper werden rechtzeitig bezugsfertig sein. Termin soll Mitte 2020 sein. (AL/jah)

