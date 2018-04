vor 26 Min.

Jetzt kommt sie wieder zur Ruhe

In Zusmarshausen ist eine über 200 Jahre alte Rätsche zu sehen

Während der stillen Tage vor Ostern waren die Glocken verstummt. Für diese Zeit hat sich ein Brauch entwickelt, um die Gläubigen zum Gottesdienst zu rufen: das Rätschen.

Seit Jahrzehnten praktiziert dies der Messner von Vallried, Leonhard Lenzgeiger. Die Jahreszahl 1784 auf dem Boden dieses „Instruments“ verrät das hohe Alter der Rätsche, die ihren Dienst also nun bereits seit über 200 Jahren in der kleinen Kapelle St. Maria in Vallried bei Zusmarshausen versieht. Übers Jahr erholt sie sich in der Ausstellung des Museums Zusmarshausen, ehe sie in der Karwoche wieder für einige Tage nach Vallried geschickt wird. Ein Beispiel für einen Brauch, der noch nicht endgültig ausrangiert und ins Museum verbannt wurde, sondern über Jahrhunderte lebendig geblieben ist. Ein Besuch in der auf den ersten Blick völlig unscheinbaren Dorfkapelle St. Maria aus dem Jahr 1710 lohnt sich immer. Dabei kann der Kreuzweg-Zyklus eines unbekannten Künstlers aus den 1950er-Jahren betrachtet werden, der ganz im Stile eines nüchternen Realismus gehalten ist. Besonders die Szenen aus der „Arbeitswelt“ verdienen Beachtung. (AL)

Das Museum Zusmarshausen ist am Sonntag, 8. April, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.