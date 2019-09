vor 53 Min.

Jetzt steht es fest: Auch in Gersthofen wird gechlort

Die Stadt stellt sich auf eine Desinfektion ein. Wann genau es los geht, ist aber noch unklar.

Von Maximilian Czysz

Weil noch immer nicht klar ist, wie coliforme Keime ins Gersthofer Trinkwasser gelangt sind, bereitet sich die Stadt jetzt auf die Chlorung vor. Ein genauer Termin steht derzeit noch nicht fest. Mittwochabend teilte Bürgermeister Michael Wörle mit: „Das Abkochen des Wassers sollte den Bürgern nicht über einen noch längeren Zeitraum zugemutet werden. Wir werden an verschiedenen Stellen mit der Chlorung beginnen, an diversen Messstellen dreimal täglich den Chlorgehalt messen und die Dosierung entsprechend anpassen.“

Seit dem 21. August muss im gesamten Versorgungsgebiet der Stadt mit seinen Ortsteilen und dem Gablinger Ortsteil Holzhausen Trinkwasser abgekocht werden. Bei einer Routinekontrolle war eine Keimbelastung von zwei KBE/100 Milliliter registriert worden. Gesetzlich vorgeschrieben ist aber ein Wert von 0. Die Einheit „KBE“ steht für „Koloniebildende Einheit“ und bezeichnet zunächst nicht näher definierte Mikroorganismen. Wie inzwischen bekannt ist, wurde die Keimbelastung kurz darauf als coliform identifiziert.

Noch keine eindeutige Quelle gefunden

Mitarbeiter des Wasserwerks sowie Fachingenieure begannen daraufhin mit der Ursachenforschung. Doch die blieb bislang erfolglos – es konnte noch keine eindeutige Quelle der Verkeimung festgestellt werden.

Wie in Dinkelscherben oder Diedorf, wo das Gesundheitsamt vier Wochen nach dem ersten Keimbefund eine Sicherheitschlorung anordnete, wird jetzt auch in Gersthofen gechlort. So soll das Leitungsnetz desinfiziert werden. Bürgermeister Wörle erklärt: „Bis die Chlorkonzentration im Versorgungsnetz den gesetzlichen Vorschriften entspricht, wird es einige Wochen dauern.“ Erst dann könne das Wasser wieder bedenkenlos konsumiert werden, ohne es vorher abkochen zu müssen. Wie lange gechlort wird, ist offen. In Diedorf und Dinkelscherben hält die Chlorung seit einem Jahr an, weil das Gesundheitsamt Mängel in der Wasserversorgung festgestellt hat. Die in Deutschland zugelassenen Chlorkonzentrationen sei laut Wörle weder gesundheitlich bedenklich noch in der Regel geruchsmäßig kaum wahrnehmbar.

Der Fokus wird sich auf die Sanierung richten

Laut Pressemitteilung der Stadt könne während der Chlorung nicht mehr nach der Ursache für die Keime im Trinkwasser geforscht werden werden. Der Fokus werde sich dann auf die Sanierungsmaßnahmen richten. Unabhängig davon würden die Arbeiten zum Umbau der Wasserversorgungsanlagen auf Basis einer vorliegenden Studie laufen. „Im Zuge der Maßnahmen werden die Stadtwerke in den nächsten Wochen unter anderem die Bürger und Unternehmen anschreiben. Wir sind hier auf die Mithilfe der einzelnen Beteiligten angewiesen“, so Wörle.

Neben regelmäßigen Pressemitteilungen wird es auch einen persönlichen Sachstandsbericht zum Stand der Trinkwasserversorgung in Gersthofen geben. Bürgermeister Wörle will auf der Giga, der Gersthofer Industrie- und Gewerbeausstellung, im Rahmen des Vortragsprogramms am Samstag, 21. September, um 11 Uhr, Rede und Antwort stehen.

Information Die Stadt Gersthofen hat unter der Rufnummer 0821/2491333 ein Not-Telefon eingerichtet.

