vor 37 Min.

Jetzt wird die Gersthofer Ostendstraße fertig gebaut

Die Fahrbahn der Ostendstraße in Gersthofen ist ausgesprochen holprig, schon lange müssen die Anwohner mit diesem Provisorium leben. Ab März wird dort nun endlich gebaut.

Plus Seit Langem leben die Anwohner der Roseggerstraße in Gersthofen mit einem Provisorium. Die Arbeiten an der Straße wirken sich auf den Verkehr aus.

Von Gerald Lindner

Seit vielen Jahren mussten die Anwohner an der Ostend- und Roseggerstraße mit einem Provisorium leben. Doch jetzt wird die Straße fertiggestellt. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr in Gersthofen.

Denn die Straße ist wegen der Bauarbeiten ab Montag, 2. März, für drei Monate gesperrt. Wie berichtet, sind in den vergangenen Jahren in unmittelbarer Nähe des Paul-Gerhardt-Hauses und des Kolping-Kindergartens unter anderem fünf Doppelhäuser entstanden. Zudem soll hier die neue Kinderkrippe Lechstrolche entstehen. Weiter sind Parkplätze und Grünanlagen geplant. Betroffen ist der ganze Bereich Roseggerstraße und Ostendstraße mit der Kurve. Gersthofen stellt Erschließung jetzt erst fertig „Es handelt sich hier eigentlich um die Erschließung der Straße“, erklärt Bürgermeister Michael Wörle auf Anfrage. „Denn bisher war hier nur ein provisorischer Straßenbelag vorhanden.“ Nun werde die Straße bis zum 5. Juni wie erforderlich hergestellt. Sie erhält eine vollfunktionsfähige endgültige Asphaltdecke und auch die Gehwege werden nun gebaut. Die Stadt gibt dafür 700.000 Euro aus. Weil die Erschließungsbeiträge abgeschafft wurden, werden die Anwohner dafür nicht zur Kasse gebeten, sagt der Bürgermeister. Für den neuen Kindergarten Ostendstraße, der ebenfalls in diesem Bereich entstehen soll, sind im Gersthofer Vermögenshaushalt 2020 zunächst 50.000 Euro für Container an der Lechfeldstraße vorgesehen. Für den Neubau des Kindergartens selbst sind 6,1 Millionen Euro veranschlagt. Kolpingkindergarten als Stromproduzent Der Kolpingkindergarten an der Roseggerstraße erhielt erst im Sommer eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die neuen Solarzellen ersetzen die bisherige Anlage, die bereits 24 Jahre alt war und schon einige Defekte aufwies. Auf circa 50 Quadratmetern Dachfläche wird nun nach neustem Stand der Technik Strom erzeugt, der direkt im Kindergarten selbst genutzt werden kann. Der Clou: Angeschlossen ist auch ein Stromspeicher in Form eines Lithium-Ionen-Akkus. Für die Mädchen und Buben nicht sichtbar, auf dem Dach des Gersthofer Kolpingkindergartens, befindet sich die neue Photovoltaikanlage. Sie bringt vier mal mehr Leistung als das Vorgängermodell. Bild: Andreas Lode Er kann bis zu 6000 Kilowattstunden speichern. Die dafür benötigte Batterie ist in einem Nebenraum des Kindergartengebäudes untergebracht und nicht viel größer als ein Reisekoffer. Insgesamt bis zu 9900 Kilowattstunden kann die Anlage auf dem Dach produzieren, was nicht im Zuge des Kindergartenbetriebs benötigt wird, wird zunächst im Akku gespeichert, und wenn dieser vollgeladen ist, wird der überschüssige Strom in das allgemeine Netz eingespeist. Inklusive Abbau der alten Anlage und Aufbau der neuen investierte die Stadt hier rund 22.000 Euro. Die Stadtverwaltung hat vom Stadtrat die Vorgabe bekommen, dass die Dächer aller kommunalen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Dies soll in den nächsten Jahren forciert werden.

