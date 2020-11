vor 36 Min.

Jobabbau in Meitingen: SGL will 159 Stellen streichen

SGL will am Standort Meitingen bis 2023 insgesamt 159 Stellen streichen.

Plus Einen Jobabbau plant der wichtigste Arbeitgeber der Region, SGL. Nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, wie viele Stellen am Standort Meitingen wegfallen sollen.

Von Gerald Lindner

Die Auswirkungen der Restrukturierung inklusive der Einsparziele für den jeweils geplanten Personalabbau wurden den Mitarbeitern am Montag vor Ort vorgestellt. Der Standort Meitingen ist der größte von insgesamt fünf Standorten in Deutschland. Insgesamt will das Unternehmen 500 Stellen streichen. Der Vorstand der SGL Carbon SE hat am Freitag entschieden, ein Restrukturierungsprogramm umzusetzen, mit dem das Unternehmen Einsparungen in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro bis zum Jahr 2023 (gegenüber dem Basisjahr 2019) anstrebt.

Ende September hatte der SGL-Standort Meitingen 1100 Mitarbeiter

Diese Einsparungen setzen sich zusammen aus einem geplanten sozialverträglichen Personalabbau von mehr als 500 Mitarbeitern und umfangreichen Sachkosteneinsparungen vor allem in den Bereichen Reisekosten, Beraterkosten sowie externe Dienstleistungen. Zur Umsetzung dieses Restrukturierungsprogramms werden insgesamt Kosten in Höhe von etwa 40 Millionen Euro erwartet. Das teilte das Unternehmen mit. Für den Standort Meitingen ist nach Angaben von Unternehmenssprecherin Raj Junginger bis Ende 2023 eine Personalreduktion von insgesamt 159 Positionen geplant. Zum 30. September 2020 umfasste demzufolge die Belegschaft der SGL Carbon am Standort Meitingen (ohne BSCCB, das Gemeinschaftsunternehmen mit Brembo, aber inklusive Leiharbeitnehmer) rund 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Das Einsparziel für den Personalabbau in Deutschland insgesamt beläuft sich auf rund 320 Positionen", so Junginger weiter. "Im Rahmen der Umsetzung des Stellenabbaus werden einheitlich an allen deutschen Standorten Personalinstrumente zum Einsatz kommen, die mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern zeitnah vereinbart werden und auf einen sozialverträglichen Personalabbau abzielen." (mit cf)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen