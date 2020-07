12:54 Uhr

Jogger kämpft mit Dogge und erhält eine Ohrfeige

In den Vorfall im Streitheimer Forst soll eine Dogge verwickelt gewesen sein. (Symbolbild)

Im Streitheimer Forst sind Hundehalter aneinander geraten. Die Auseinandersetzung mit dem Hund überstand der Mann. Doch dann kam das Frauchen.

In einer Auseinandersetzung zwischen Hundehaltern ermittelt die Polizei Zusmarshausen. Beteiligt: Ein Zwergspitz, eine Dogge, zwei Frauen und ein Mann.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat sich folgendes abgespielt: Am Sonntag gegen elf Uhr joggte ein 52-jähriger Mann mit seinem Zwergspitz im Streitheimer Forst. An einer Abzweigung in dem Waldabteil „Viehweidgehau“ begegnete er zwei Frauen.

Eine der beiden Frauen führte eine Dogge mit sich. Der große Hund war nicht angeleint. Als der 52-Jährige an den Frauen vorbei laufen wollte, griff plötzlich die Dogge seinen Zwergspitz an. Der Jogger verteidigte seinen Hund und konnte die Dogge von seinem Hund wegreißen. Diese Aktion überstand der Läufer unverletzt, so die Polizei.

Allerdings sollen im Zuge des Gerangels mit dem Hund die beiden Frauen auf ihn losgegangen sein. Im folgenden Handgemenge wollte der 52-jährige die Hundeleine aus der Hand der Halterin ziehen, weshalb sie ihm eine Ohrfeige verpasste.

Nach diesem Vorfall entfernten sich die zwei Frauen. Die Polizei hielt vergeblich nach ihnen Ausschau.

Die schon etwas ältere Halterin der Dogge hatte weiß-blonde Haare und trug eine aprikosenfarbene Hose. Ihre Begleiterin hatte dunkle Haare und eine Brille. Sie war dunkel gekleidet.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Zusmarshausen entgegen: 08291/18900

