Jubiläum bei den Maibaumfreunden

Neuwahlen und Ehrung in Neusäß-Schlipsheim

Sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Vereinsjahr zeigte sich die Vorstandschaft der Maibaumfreunde Schlipsheim bei der Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Zum Hirsch in Biburg. Vorsitzender Herbert Assum berichtete, dass eine Mitgliederzahl von 399 erreicht wurde.

Es standen die Neuwahlen der Vorstandschaft an. Neu im Vorstand ist Sandra Böck, die die bisherige Schriftführerin Nadine Kraus ablöst, da diese zukünftig als Zweite Vorsitzende den Verein vertritt. Bei der Versammlung wurden auch Mitglieder geehrt:

Günter Schlimok, Eva Schlimok, Ludwig Burkhardt, Petra Nachbaur, Julia Schlimok und Jörg Aumann.

Georg Geiger, Karl Schütz, Johann Wenzl, Josef Micheler, Peter Leppich, Anton Fixle, Gerda Keller, Karl Keller und Wilhelm Seemiller. (AL)

am Dienstag, 1. Mai, ab 10 Uhr in der Zusamstraße in Schlipsheim.

