vor 59 Min.

Jugendbeirat wird gewählt

Ende November in Stadtbergen

Vom 26. bis 29. November finden in Stadtbergen Jugendversammlungen und Jugendratswahlen statt. Dort können alle Jugendlichen zwischen zwölf und 21 Jahren in ihrem jeweiligen Stadtteil Wünsche und Anliegen äußern und zwei Mitglieder für den städtischen Jugendrat wählen. Jeder Jugendliche ab 14 Jahren kann sich im Vorfeld bei Jugendpfleger Josua Neumann oder vor Ort selbst zur Wahl aufstellen lassen. Der neue Jugendrat hat dann die Aufgabe, sich in seiner zweijährigen Amtszeit für die Interessen der Jugendlichen bei der Stadt einzusetzen und Aktionen für diese in Stadtbergen zu organisieren. Bei jeder Versammlung werden Gutscheine fürs Kino und den Skylinepark verlost. Die Wahltermine sind: Dienstag, 26. November, für das Virchow-Viertel (im Virchow Kindergarten); Mittwoch, 27. November für Leitershofen (in der Osteria Il Castagno); Donnerstag, 28. November für Deuringen (im Sportheim der SpVgg); Freitag, 29. November für Stadtbergen (im Rathaus). Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr. (AL)

bei Fragen oder Kandidatur: Josua Neumann, 0821/2438-174, neumann@stadtbergen.de

