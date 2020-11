vor 50 Min.

Jugendblasorchester Lützelburg wählt neues Vorstandsteam

Neue Vorsitzende, neuer Stellvertreter und Schatzmeister: Deutlich verändert zeigt sich der Vorstand des Jugendblasorchesters Lützelburg nach den Neuwahlen. Soziale Medien sollen ein weiteres Standbein des Vereins sein.

Beim Jugendblasorchester Lützelburg (JBL) standen bei der Jahreshauptversammlung Ende Oktober wieder Neuwahlen an. Dadurch ergaben sich Änderungen im Vorstandsteam: Neu gewählt wurden Anna Lena Schneider als Erste Vorsitzende, Andreas Thoma als Zweiter Vorsitzender, Thomas Haunstetter als Schatzmeister, Theresa Christi und Alisa Scherer als Aktivenvertreter und Martin Uhl als passiver Beisitzer. Als „alte Hasen“ stellten sich Johannes Christi als Aktivenvertreter, Ingo Eppich und Martina Zeller als passive Beisitzende sowie Marie-Theres Schneider als Schriftführerin wieder zur Wahl und wurden einstimmig gewählt. Regina Klein und Florian Thoma übernehmen den Posten der Kassenprüfer. So kann das Jugendblasorchester Lützelburg mit einem gut besetzten neuen Vorstand positiv in die nächsten Jahre schauen.

Lützelburger Vororchester verzeichnet Zuwachs

Zu Beginn berichtete Christian Heinz über die Aktivitäten des Orchesters im Jahr 2019. Höhepunkt war dabei der Tag der offenen Tür im neuen Proberaum und das Backofenfest im Sommer beim Musikverein Ruppertshofen mit einem kleinen Ausflug. Außerdem konnte Nicolas Uhl sich beim Vororchester über neuen Zuwachs erfreuen. Es mache ihm sehr viel Spaß, mit den Kindern zu musizieren und ihre Entwicklung mitzuerleben, berichtete er.

Gerade in dieser schwierigen und ungewohnten Zeit sei es wichtig, sich über die Zukunft des Jugendblasorchesters Gedanken zu machen. Daher berichtete Stefan Vogl, dass der Verein sich ein weiteres Standbein mit den sozialen Medien aufbauen will. In Planung ist als nächstes ein Live-Streaming-Konzert, das über den Youtube-Kanal des Orchesters für jeden im Wohnzimmer abrufbar ist.

Vorsitzender und Stellvertreter traten zu Wahl nicht mehr an

Christian Heinz und Nicolas Uhl die nicht erneut zur Wahl als Vorsitzender und Stellvertreter zur Verfügung standen, überreichten dem Vorstandsteam einen kleinen JBL-Aufsteller und den ausscheidenden Mitgliedern der Vorstandschaft ein Weinglas mit Gravur, sowie Martin Uhl für sein Engagement der letzten 15 Jahre zusätzlich ein Fotoalbum. Zum Schluss erhielten Christian Heinz und Nicolas Uhl einen Gutschein von Thomann vom Verein und jeweils einen Präsentkorb von den Musikern als Dankeschön für die letzten drei Jahre. Interessenten können jederzeit die Homepage https://jugendblasorchester-luetzelburg.de besuchen, um nicht den Termin für das Online-Konzert zu verpassen. (AZ)

